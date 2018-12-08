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У медколеджі на Волині сортуватимуть сміття

У медколеджі на Волині сортуватимуть сміття
У Ковельському медичному коледжі встановили контейнери для роздільного збору сміття.

Тож майбутні медики не лише навчатимуться лікувати людей, а й спрямують свої зусилля на "оздоровлення" навколишнього середовища - пише КовельPost.

- Нещодавно у Ковельському медичному коледжі була запроваджена система сортування сміття, яка передбачає наявність відповідних контейнерів для кожного виду сміття. Завдяки цьому, працівники та студенти навчального закладу стають більш відповідальними перед своїм містом, своєю країною та своєю планетою, - зауважують медики.

У медколеджі на Волині сортуватимуть сміття

У медколеджі на Волині сортуватимуть сміття

Нагадаємо, що у Ковелі цього року розпочали впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів. Спеціальні майданчики з контейнерами розміщені у двох найбільших мікрорайонах міста.

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Теги: сміття, сортування, Ковель, медколедж
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