У медколеджі на Волині сортуватимуть сміття





Тож майбутні медики не лише навчатимуться лікувати людей, а й спрямують свої зусилля на "оздоровлення" навколишнього середовища - пише



- Нещодавно у Ковельському медичному коледжі була запроваджена система сортування сміття, яка передбачає наявність відповідних контейнерів для кожного виду сміття. Завдяки цьому, працівники та студенти навчального закладу стають більш відповідальними перед своїм містом, своєю країною та своєю планетою, - зауважують медики.







Нагадаємо, що у Ковелі цього року розпочали впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів. Спеціальні майданчики з контейнерами розміщені у двох найбільших мікрорайонах міста.

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