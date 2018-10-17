Травмування на виробництві: терміни розслідування збільшили, а кількість документів – зменшили





Зокрема, було вдосконалено процедуру проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків і професійних захворювань, що сталися з працівниками на підприємствах незалежно від форми власності. Повідомляє



Дію документа розширено на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб які здійснюють незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін.



Зазначеною постановою Кабміну передбачено термін давності для розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, який становитиме 3 роки з дня їх настання. У той же час у разі встановлення факту нещасного випадку за рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати його настання.



Збільшено перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку, професійного захворювання, аварії на виробництві.



Також документом продовжені терміни проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3 днів в попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів). Зменшено кількість документів, які оформляються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н-1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний з виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасований.



Постанова набере чинності 1 липня 2019 року.

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