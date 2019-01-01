Вистачить на 20-30 років: у Ковелі будуть розширяти кладовище. ВІДЕО





Площа діючого з 1985 року цвинтаря — приблизно 11 гектарів. На сьогодні воно майже повністю вичерпало свій ресурс - йдеться в сюжеті



Розширити межі кладовища планували за рахунок земель сільськогосподарського призначення, постійним користувачем яких було спеціалізоване лісогосподарське АТ “Тур”.



Зрештою, після трьох років бюрократичної тяганини, уряд таки надав дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10 га., розташованої на території Ковельського району. Це майже вдвічі збільшить ресурс цвинтаря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад три роки Ковель погоджував у столичних кабінетах дозвіл на розширення території міського кладовища.Площа діючого з 1985 року цвинтаря — приблизно 11 гектарів. На сьогодні воно майже повністю вичерпало свій ресурс - йдеться в сюжеті 12 каналу Розширити межі кладовища планували за рахунок земель сільськогосподарського призначення, постійним користувачем яких було спеціалізоване лісогосподарське АТ “Тур”.Зрештою, після трьох років бюрократичної тяганини, уряд таки надав дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10 га., розташованої на території Ковельського району. Це майже вдвічі збільшить ресурс цвинтаря.

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