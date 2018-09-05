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У Луцьку змінили схеми маршрутів двох тролейбусів

У Луцьку змінили схеми маршрутів двох тролейбусів
З 22 червня 2019 року буде змінено схему руху тролейбусних маршрутів №1 і №2.

Про це інформують на сайті Луцького підприємства електротранспорту.

Так, у вихідні та святкові дні тролейбуси будуть курсувати за маршрутами №1а і №2а без заїзду на КРЗ. Розворотом і кінцевим пунктом буде зупинка "Вул. Домни Гордіюк".

У будні дні тролейбуси зазначених маршрутів у міжпікові години також будуть курсувати за маршрутами №№ 1а і 2а без заїзду на КРЗ.

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Теги: тролейбус, графік, схема, маршрут
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