У Луцьку змінили схеми маршрутів двох тролейбусів





Про це



Так, у вихідні та святкові дні тролейбуси будуть курсувати за маршрутами №1а і №2а без заїзду на КРЗ. Розворотом і кінцевим пунктом буде зупинка "Вул. Домни Гордіюк".



У будні дні тролейбуси зазначених маршрутів у міжпікові години також будуть курсувати за маршрутами №№ 1а і 2а без заїзду на КРЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 22 червня 2019 року буде змінено схему руху тролейбусних маршрутів №1 і №2.Про це інформують на сайті Луцького підприємства електротранспорту.Так, у вихідні та святкові дні тролейбуси будуть курсувати за маршрутами №1а і №2а без заїзду на КРЗ. Розворотом і кінцевим пунктом буде зупинка "Вул. Домни Гордіюк".У будні дні тролейбуси зазначених маршрутів у міжпікові години також будуть курсувати за маршрутами №№ 1а і 2а без заїзду на КРЗ.

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