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у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика

у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика
У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев’ятирічний Захар Черевко. Він вийшов з дому близько 20.00 і не повернувся.

Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця. Про це пишуть Факти.

– Так, на жаль, інформація підтверджується, – повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі.

– За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. На даний момент на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої ​​події встановлюються, – повідомляє Київ оперативний.

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Теги: хлопчик, озеро, смерть, вбивство
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