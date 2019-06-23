у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика
Сьогодні, 02:49
У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев’ятирічний Захар Черевко. Він вийшов з дому близько 20.00 і не повернувся.
Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця. Про це пишуть Факти.
– Так, на жаль, інформація підтверджується, – повідомили у поліції.
Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі.
– За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. На даний момент на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються, – повідомляє Київ оперативний.
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Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця. Про це пишуть Факти.
– Так, на жаль, інформація підтверджується, – повідомили у поліції.
Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі.
– За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. На даний момент на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються, – повідомляє Київ оперативний.
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