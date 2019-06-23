у Києві біля озера знайшли тіло 9-річного хлопчика

Захар Черевко. Він вийшов з дому близько 20.00 і не повернувся.



Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця. Про це пишуть



– Так, на жаль, інформація підтверджується, – повідомили у поліції.



Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі.



– За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. На даний момент на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої ​​події встановлюються, – повідомляє Київ оперативний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев’ятирічний. Він вийшов з дому близько 20.00 і не повернувся.Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця. Про це пишуть Факти – Так, на жаль, інформація підтверджується, – повідомили у поліції.Правоохоронці зазначають, що на місці працюють слідчі.– За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. На даний момент на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої ​​події встановлюються, – повідомляє Київ оперативний.

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