«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО
23 червень, 23:34
ДКП «Луцьктепло» знову не відновлює благоустрій територій міста після завершення земляних робіт.
Про це повідомляє муніципальна варта Луцька.
"Зокрема, не приведено проїжджу частину до відповідного вигляду, по вул. Декабристів 16 та 26, не відновлено належний стан бруківки по вул. Сенатора, 1.
За не виконання вимог приписів, на відповідальних осіб було складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП.
Додатково повідомляємо, що розмір штрафу на посадових осіб складає від 850 до 1700 грн", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє муніципальна варта Луцька.
"Зокрема, не приведено проїжджу частину до відповідного вигляду, по вул. Декабристів 16 та 26, не відновлено належний стан бруківки по вул. Сенатора, 1.
За не виконання вимог приписів, на відповідальних осіб було складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП.
Додатково повідомляємо, що розмір штрафу на посадових осіб складає від 850 до 1700 грн", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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