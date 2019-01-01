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«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО

«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО
ДКП «Луцьктепло» знову не відновлює благоустрій територій міста після завершення земляних робіт.

Про це повідомляє муніципальна варта Луцька.

"Зокрема, не приведено проїжджу частину до відповідного вигляду, по вул. Декабристів 16 та 26, не відновлено належний стан бруківки по вул. Сенатора, 1.

За не виконання вимог приписів, на відповідальних осіб було складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП.

Додатково повідомляємо, що розмір штрафу на посадових осіб складає від 850 до 1700 грн", - йдеться в повідомленні.

«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО

«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО

«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО

«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО

«Луцьктепло» знову змушують прибрати за собою. ФОТО


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Теги: Луцьктепло, муніципали, ремонт. дорога, бруківка, припис, протокол
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