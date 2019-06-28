Лучанок кличуть на «сексуальне» навчання
Сьогодні, 06:23
Відома психолог, секс-коуч, тренер з інтимного фітнесу та авторка книги "Гармонійна довершеність" Ольга Мельничук запрошує жінок взяти участь у благодійному заході на тему «Інтимне здоров’я» трансформаційної програми «Жінка нової епохи».
Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Стопрак" у facebook.
У програмі:
- "Я – жінка": Перезавантаження минулого (глибоке опрацювання страхів, комплексів, родових сценаріїв, негативних переконань);
- Сексуальне навчання (розкриття чуттєвості, сексуальності, оргазмічності);
- Інтимний фітнес.
Усі зібрані під час благодійного заходу кошти будуть перераховані БФ "СТОПРАК" на заходи з раннього виявлення та лікування раку молочної залози.
Телефон для довідок: 063 227 93 55, 050 177 26 46.
Захід відбудеться 28.06.2019, о 19:00.
Місце проведення: Бізнес-центр "Фабрика", вулиця Євгена Сверстюка, 1, Луцьк.
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Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Стопрак" у facebook.
У програмі:
- "Я – жінка": Перезавантаження минулого (глибоке опрацювання страхів, комплексів, родових сценаріїв, негативних переконань);
- Сексуальне навчання (розкриття чуттєвості, сексуальності, оргазмічності);
- Інтимний фітнес.
Усі зібрані під час благодійного заходу кошти будуть перераховані БФ "СТОПРАК" на заходи з раннього виявлення та лікування раку молочної залози.
Телефон для довідок: 063 227 93 55, 050 177 26 46.
Захід відбудеться 28.06.2019, о 19:00.
Місце проведення: Бізнес-центр "Фабрика", вулиця Євгена Сверстюка, 1, Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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