Лучанок кличуть на «сексуальне» навчання

Ольга Мельничук запрошує жінок взяти участь у благодійному заході на тему «Інтимне здоров’я» трансформаційної програми «Жінка нової епохи».



Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Стопрак" у



У програмі:



- "Я – жінка": Перезавантаження минулого (глибоке опрацювання страхів, комплексів, родових сценаріїв, негативних переконань);



- Сексуальне навчання (розкриття чуттєвості, сексуальності, оргазмічності);



- Інтимний фітнес.



Усі зібрані під час благодійного заходу кошти будуть перераховані БФ "СТОПРАК" на заходи з раннього виявлення та лікування раку молочної залози.



Телефон для довідок: 063 227 93 55, 050 177 26 46.

Захід відбудеться 28.06.2019, о 19:00.



Місце проведення: Бізнес-центр "Фабрика", вулиця Євгена Сверстюка, 1, Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відома психолог, секс-коуч, тренер з інтимного фітнесу та авторка книги "Гармонійна довершеність"запрошує жінок взяти участь у благодійному заході на тему «Інтимне здоров’я» трансформаційної програми «Жінка нової епохи».Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Стопрак" у facebook У програмі:- "Я – жінка": Перезавантаження минулого (глибоке опрацювання страхів, комплексів, родових сценаріїв, негативних переконань);- Сексуальне навчання (розкриття чуттєвості, сексуальності, оргазмічності);- Інтимний фітнес.Усі зібрані під час благодійного заходу кошти будуть перераховані БФ "СТОПРАК" на заходи з раннього виявлення та лікування раку молочної залози.Телефон для довідок:Захід відбудеться 28.06.2019, о 19:00.Місце проведення: Бізнес-центр "Фабрика", вулиця Євгена Сверстюка, 1, Луцьк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію