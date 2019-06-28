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Лучанок кличуть на «сексуальне» навчання

Лучанок кличуть на «сексуальне» навчання
Відома психолог, секс-коуч, тренер з інтимного фітнесу та авторка книги "Гармонійна довершеність" Ольга Мельничук запрошує жінок взяти участь у благодійному заході на тему «Інтимне здоров’я» трансформаційної програми «Жінка нової епохи».

Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Стопрак" у facebook.

У програмі:

- "Я – жінка": Перезавантаження минулого (глибоке опрацювання страхів, комплексів, родових сценаріїв, негативних переконань);

- Сексуальне навчання (розкриття чуттєвості, сексуальності, оргазмічності);

- Інтимний фітнес.

Усі зібрані під час благодійного заходу кошти будуть перераховані БФ "СТОПРАК" на заходи з раннього виявлення та лікування раку молочної залози.

Телефон для довідок: 063 227 93 55, 050 177 26 46.
Захід відбудеться 28.06.2019, о 19:00.

Місце проведення: Бізнес-центр "Фабрика", вулиця Євгена Сверстюка, 1, Луцьк.

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Теги: інтимне здоров'я, тренінг, Благодійний фонд
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