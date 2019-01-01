Волинська митниця збільшила доходи державного бюджету на майже пів мільярда гривень
Сьогодні, 08:46
У січні-травні 2019 року завдяки посиленому контролю за митними платежами Волинська митниця ДФС додатково акумулювала 456,9 млн грн доходів державного бюджету.
Про це повідомили у прес-службі митниці.
З них за рахунок контролю правильності визначення митної вартості донарахували 453,3 млн грн, класифікації товарів – 1,4 млн грн, визначення країни походження товару –2,2 млн грн.
Загалом у цей період обсяг зовнішньо-економічних операцій у зоні діяльності митниці склав 1,15 млрд дол. США, з яких суб’єкти ЗЕД сплатили у державний бюджет понад 6 млрд грн митних платежів.
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Про це повідомили у прес-службі митниці.
З них за рахунок контролю правильності визначення митної вартості донарахували 453,3 млн грн, класифікації товарів – 1,4 млн грн, визначення країни походження товару –2,2 млн грн.
Загалом у цей період обсяг зовнішньо-економічних операцій у зоні діяльності митниці склав 1,15 млрд дол. США, з яких суб’єкти ЗЕД сплатили у державний бюджет понад 6 млрд грн митних платежів.
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