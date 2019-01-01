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Волинська митниця збільшила доходи державного бюджету на майже пів мільярда гривень

Волинська митниця збільшила доходи державного бюджету на майже пів мільярда гривень
У січні-травні 2019 року завдяки посиленому контролю за митними платежами Волинська митниця ДФС додатково акумулювала 456,9 млн грн доходів державного бюджету.

Про це повідомили у прес-службі митниці.

З них за рахунок контролю правильності визначення митної вартості донарахували 453,3 млн грн, класифікації товарів – 1,4 млн грн, визначення країни походження товару –2,2 млн грн.

Загалом у цей період обсяг зовнішньо-економічних операцій у зоні діяльності митниці склав 1,15 млрд дол. США, з яких суб’єкти ЗЕД сплатили у державний бюджет понад 6 млрд грн митних платежів.

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Теги: Волинь, митниця, ДФС
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