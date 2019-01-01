На «Ягодині» з вантажівок вилучили товару на понад 2 мільйони гривень

Волинські митники на посту «Ягодин» не пропустили 6 вантажівок, які везли товар неіснуючій фірмі.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Посадові особи управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС виявили і припинили протиправний намір перевезти через митну територію Україну тканини, оздоблювальні матеріали та пластмасові засоби кріплення для штор загальною вартістю 2,187 млн гривень.Встановили, що їх на замовлення турецької фірми у режимі прохідного транзиту віз через Україну та Польщу міжнародний перевізник. Товар у 6-ти вантажних авто проходив митний контроль у пункті пропуску Ягодин. У товаросупровідних документах значилось, що отримувачем товару буде англійське приватне товариство.Однак, здійсненою перевіркою та згідно інформації, яка вільно розміщена на офіційному вебресурсі урядового органу Великобританії, вказана у документах компанія значиться в статусі «dissolved», що означає як «припинена, розпущена, припинила свою діяльність». Такий же статус англійської компанії волинським митникам згодом документально підтвердили в Інтерполі.За подання до митного контролю недостовірних відомостей про отримувача товару турецьку компанію притягнуть до відповідальності. Стаття 483 Митного Кодексу України передбачає за такі правопорушення конфіскацію товару та накладення штрафу у повному розмірі його вартості.На часі вміст усіх 6-ти вантажівок вилучений на склад митниці, а матеріали справи передані до суду.