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На «Ягодині» з вантажівок вилучили товару на понад 2 мільйони гривень

На «Ягодині» з вантажівок вилучили товару на понад 2 мільйони гривень
Волинські митники на посту «Ягодин» не пропустили 6 вантажівок, які везли товар неіснуючій фірмі.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС виявили і припинили протиправний намір перевезти через митну територію Україну тканини, оздоблювальні матеріали та пластмасові засоби кріплення для штор загальною вартістю 2,187 млн гривень.

Встановили, що їх на замовлення турецької фірми у режимі прохідного транзиту віз через Україну та Польщу міжнародний перевізник. Товар у 6-ти вантажних авто проходив митний контроль у пункті пропуску Ягодин. У товаросупровідних документах значилось, що отримувачем товару буде англійське приватне товариство.

Однак, здійсненою перевіркою та згідно інформації, яка вільно розміщена на офіційному вебресурсі урядового органу Великобританії, вказана у документах компанія значиться в статусі «dissolved», що означає як «припинена, розпущена, припинила свою діяльність». Такий же статус англійської компанії волинським митникам згодом документально підтвердили в Інтерполі.

За подання до митного контролю недостовірних відомостей про отримувача товару турецьку компанію притягнуть до відповідальності. Стаття 483 Митного Кодексу України передбачає за такі правопорушення конфіскацію товару та накладення штрафу у повному розмірі його вартості.

На часі вміст усіх 6-ти вантажівок вилучений на склад митниці, а матеріали справи передані до суду.


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Теги: Волинь, митниця, ДФС
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