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Синоптики прогнозують грози, град та шквали

Синоптики прогнозують грози, град та шквали
Сьогодні у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у ДСНС.

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Теги: негода, шквал, Україна
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