Синоптики прогнозують грози, град та шквали
Сьогодні, 09:30
Сьогодні у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
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Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
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