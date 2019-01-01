Петрів піст: що можна їсти і що не можна робити





Початок цього першого літнього посту, як зазвичай, припадає на понеділок – 8-й день після Трійці, - пише



Тривалість Петрового посту 2019 року За тривалістю Апостольський піст буває різним, це залежить від Великодня: якщо Пасха рання, то він може бути досить тривалим, якщо ж пізня, то може бути і менш як два тижні.



Однак припиняється цей піст завжди 12 липня.



Тобто у 2019 році він триватиме 18 днів. Історія встановлення посту Петрів піст – один із найдавніших у християнській історії. Він іще називається Петро-Павловським або Апостольським (у народі також – Петрівка), адже встановлений на честь двох найбільш шанованих у церкві апостолів Петра і Павла – день яких відзначається 12 липня. Оскільки назва була задовгою, в народі її скоротили до імені одного зі святих. Апостоли Петро і Павло молитвами і постом готувалися до проповідування християнства по світу.



Беручи їх за приклад, люди й нині дотримуються посту як духовного, так і тілесного.



Які страви і коли можна споживати



Апостольський піст не дуже суворий. Зрозуміло, як і в будь-який інший піст, під забороною у цей період м’ясо й м’ясні страви, яйця, молоко і молочні продукти. Зате у певні дні дозволено їсти рибу та страви із неї. Зразкове меню в цей період виглядає так: понеділок – варена їжа без олії; вівторок, четвер, субота – будь-яка пісна їжа з олією, а також риба; середа і п’ятниця – найсуворіші дні посту, рекомендується сухоїдіння; неділя – будь-яка пісна їжа, можна вино. На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, дозволяється риба. Також вимоги посту послаблюють для вагітних жінок і матерів-годувальниць.



Народні традиції у Петрів піст



Цей піст припадає на період літнього сінокосу, запашного різнотрав’я і квітів, тому в народі багато уваги приділяли землі та її щедрим дарам. У цей період вважається добрим підгодовувати та поливати землю для кращої родючості й заготовляти лікарські квіти і трави. На період посту також припадали красиві народні святкування та обряди: проводи русалок, похорон бога весняного сонця Ярили, свято Івана Купала, сінокіс та зажинки першого снопа, день святих Петра і Павла.



Заборони Апостольського посту



У дні посту забороняється вести пустопорожній спосіб життя, тобто під забороною гуляння і будь-які веселощі. Не вітає церква у Петрів піст ніяких весіль, заборонено вінчання молодят і хрестини дітей. Згідно із повір’ями, небажано в цей період займатися рукоділлям (вважається, що таким чином можна зашити своє щастя і добробут), давати гроші в борг (самі з боргів не вилізете), стригтися (волосся стане рідким), а також проводити замовляння та ворожіння (все це може обернутися проти вас).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 червня, починається Петрів або Апостольський піст.Початок цього першого літнього посту, як зазвичай, припадає на понеділок – 8-й день після Трійці, - пише УНІАН Тривалість Петрового посту 2019 року За тривалістю Апостольський піст буває різним, це залежить від Великодня: якщо Пасха рання, то він може бути досить тривалим, якщо ж пізня, то може бути і менш як два тижні.Однак припиняється цей піст завжди 12 липня.Тобто у 2019 році він триватиме 18 днів. Історія встановлення посту Петрів піст – один із найдавніших у християнській історії. Він іще називається Петро-Павловським або Апостольським (у народі також – Петрівка), адже встановлений на честь двох найбільш шанованих у церкві апостолів Петра і Павла – день яких відзначається 12 липня. Оскільки назва була задовгою, в народі її скоротили до імені одного зі святих. Апостоли Петро і Павло молитвами і постом готувалися до проповідування християнства по світу.Беручи їх за приклад, люди й нині дотримуються посту як духовного, так і тілесного.Апостольський піст не дуже суворий. Зрозуміло, як і в будь-який інший піст, під забороною у цей період м’ясо й м’ясні страви, яйця, молоко і молочні продукти. Зате у певні дні дозволено їсти рибу та страви із неї. Зразкове меню в цей період виглядає так: понеділок – варена їжа без олії; вівторок, четвер, субота – будь-яка пісна їжа з олією, а також риба; середа і п’ятниця – найсуворіші дні посту, рекомендується сухоїдіння; неділя – будь-яка пісна їжа, можна вино. На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, дозволяється риба. Також вимоги посту послаблюють для вагітних жінок і матерів-годувальниць.Цей піст припадає на період літнього сінокосу, запашного різнотрав’я і квітів, тому в народі багато уваги приділяли землі та її щедрим дарам. У цей період вважається добрим підгодовувати та поливати землю для кращої родючості й заготовляти лікарські квіти і трави. На період посту також припадали красиві народні святкування та обряди: проводи русалок, похорон бога весняного сонця Ярили, свято Івана Купала, сінокіс та зажинки першого снопа, день святих Петра і Павла.У дні посту забороняється вести пустопорожній спосіб життя, тобто під забороною гуляння і будь-які веселощі. Не вітає церква у Петрів піст ніяких весіль, заборонено вінчання молодят і хрестини дітей. Згідно із повір’ями, небажано в цей період займатися рукоділлям (вважається, що таким чином можна зашити своє щастя і добробут), давати гроші в борг (самі з боргів не вилізете), стригтися (волосся стане рідким), а також проводити замовляння та ворожіння (все це може обернутися проти вас).

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