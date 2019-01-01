Відпочинок на Шацьких озерах: умови та ціни





Про це пише газета «Новий погляд+», – передає



Бази і приватні дачі Світязя, пансіонат «Шацькі озера», урочища Гряда і Ляпове, санаторій «Лісова пісня» та інші улюблені для волинян місця відпочинку не встигали приймати туристів. Особливий наплив людей спостерігали в урочищі «Куточок рибалки» Світязя, яке цьогоріч порадувало комфортними облаштованими пляжами, новозбудованою набережною і гарними умовами для відпочинку.



Житла вистачило всім приїжджим. Комфортабельні бази на Світязі з гарними умовами відпочинку просили за добу від 800 до 2800 грн. за двомісний номер, у приватному секторі можна було поселитися дешевше: від 130 грн. за особу або від 450 грн. за номер на двох. Котедж на Світязі брали в оренду за суму від 1600 грн. на добу.



А от нагодувати армію туристів було складніше. У минулі вихідні був помітний ажіотаж у магазинах і на ринках. Велика кількість людей змітала з прилавків продукти харчування, приватники не встигали смажити пончики, випікати пиріжки і трубочки зі згущеним молоком, варити раки і в’ялити рибу. Цьогоріч здорожчав головний делікатес Шацьких озер – пончик, за нього продавчині просять 20 грн. (торік був 15), таку ж ціну встановили і на трубочку зі згущеним молоком. Вартість одного чебурека тепер 40 грн., стільки ж коштує і півлітрова баночка вареників з картоплею.



Вареного рака можна купити за суму від 15 до 55 грн. за штуку. За найбільш дороговартісний смаколик Світязя – свіжого вугра потрібно віддати 500-600 грн. за 1 кг (минулого року 450-550 грн.), за копченого – 850 грн. за 1 кг. Сомики канадські можна купити від 50 грн., лина – від 100 грн., щуку – від 80 грн. за 1 кг.



Не спадає ціна на овочі: огірки – 20-28 грн., помідори – 45-70 грн., капуста – 13 грн. за кілограм. Літрова банка полуниці вартує 15 грн., чорниці – 60-100 грн.



Мирослава ЦЮП’ЯХ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нинішній сезон відпочинку на Шацьких озерах стартував раніше усталених термінів. Відсутність дощів, сонячна і спекотна погода сприяли тому, що вода у Світязі, Пісочному, Пулемецькому, Великому Чорному та інших популярних водоймах до середини червня вже добре прогрілася. І на перші літні тривалі вихідні в край озер приїхала рекордна кількість відпочивальників.Про це пише газета «Новий погляд+», – передає Район.Шацьк Бази і приватні дачі Світязя, пансіонат «Шацькі озера», урочища Гряда і Ляпове, санаторій «Лісова пісня» та інші улюблені для волинян місця відпочинку не встигали приймати туристів. Особливий наплив людей спостерігали в урочищі «Куточок рибалки» Світязя, яке цьогоріч порадувало комфортними облаштованими пляжами, новозбудованою набережною і гарними умовами для відпочинку.Житла вистачило всім приїжджим. Комфортабельні бази на Світязі з гарними умовами відпочинку просили за добу від 800 до 2800 грн. за двомісний номер, у приватному секторі можна було поселитися дешевше: від 130 грн. за особу або від 450 грн. за номер на двох. Котедж на Світязі брали в оренду за суму від 1600 грн. на добу.А от нагодувати армію туристів було складніше. У минулі вихідні був помітний ажіотаж у магазинах і на ринках. Велика кількість людей змітала з прилавків продукти харчування, приватники не встигали смажити пончики, випікати пиріжки і трубочки зі згущеним молоком, варити раки і в’ялити рибу. Цьогоріч здорожчав головний делікатес Шацьких озер – пончик, за нього продавчині просять 20 грн. (торік був 15), таку ж ціну встановили і на трубочку зі згущеним молоком. Вартість одного чебурека тепер 40 грн., стільки ж коштує і півлітрова баночка вареників з картоплею.Вареного рака можна купити за суму від 15 до 55 грн. за штуку. За найбільш дороговартісний смаколик Світязя – свіжого вугра потрібно віддати 500-600 грн. за 1 кг (минулого року 450-550 грн.), за копченого – 850 грн. за 1 кг. Сомики канадські можна купити від 50 грн., лина – від 100 грн., щуку – від 80 грн. за 1 кг.Не спадає ціна на овочі: огірки – 20-28 грн., помідори – 45-70 грн., капуста – 13 грн. за кілограм. Літрова банка полуниці вартує 15 грн., чорниці – 60-100 грн.

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