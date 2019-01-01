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У селі на Волині на місці колишнього сміттєзвалища люди облаштовують зону відпочинку

У селі на Волині на місці колишнього сміттєзвалища люди облаштовують зону відпочинку
В селі Бірки Любешівського району на місці колишнього стихійного сміттєзвалища люди облаштовують зону відпочинку.

Найближчим часом тут мають бути деякі спортивні знаряддя та дитячий майданчик, - пише газета Нове життя.

Про це повідомив секретар Любешівської селищної ради Володимир Сергійчук.

Ще у лютому усі ЗМІ області «гуділи» інформаціями про те, що на околиці села Бірки за кілька місяців утворилося стихійне сміттєзвалище. Про це найперше Суспільному розповіли місцеві мешканці Ігор Шворак та Валерій Мокич. За їхніми словами, люди самі туди звозили сміття. Після такого розголосу активні жителі села Бірки швиденько навели лад на тій території. І ось нині вирішили там облаштувати зону відпочинку.

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Теги: Бірки, сміття
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