У селі на Волині на місці колишнього сміттєзвалища люди облаштовують зону відпочинку





Найближчим часом тут мають бути деякі спортивні знаряддя та дитячий майданчик, - пише газета



Про це повідомив секретар Любешівської селищної ради Володимир Сергійчук.



Ще у лютому усі ЗМІ області «гуділи» інформаціями про те, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Бірки Любешівського району на місці колишнього стихійного сміттєзвалища люди облаштовують зону відпочинку.Найближчим часом тут мають бути деякі спортивні знаряддя та дитячий майданчик, - пише газета Нове життя Про це повідомив секретар Любешівської селищної радиЩе у лютому усі ЗМІ області «гуділи» інформаціями про те, що на околиці села Бірки за кілька місяців утворилося стихійне сміттєзвалище. Про це найперше Суспільному розповіли місцеві мешканці Ігор Шворак та Валерій Мокич. За їхніми словами, люди самі туди звозили сміття. Після такого розголосу активні жителі села Бірки швиденько навели лад на тій території. І ось нині вирішили там облаштувати зону відпочинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію