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Ковельським чиновникам підняли зарплату

Ковельським чиновникам підняли зарплату
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову про підвищення заробітної плати ковельським чиновникам.

Документ з додатками розміщений на веб-порталі Кабміну, – пише ПроКовель.

24 червня, на апаратній нараді в Ковельському міськвиконкому начальниця фінансового управління Валентина Романчук повідомила приємну новину для працівників апарату. Вона припустила, що даний перерахунок здійснять з першого липня.

«Там не таке й велике це підвищення. В середньому посадові оклади збільшуються на 300-400 гривень і відповідно збільшується ранг. Ранг збільшується значно. Це в частині до прирівнення державної служби. Хоча працівники державної служби підвищенні посадові оклади отримують майже цілий рік, а в нас ще тільки зараз підвищують», - наголосила Валентина Романчук.

Нагадаємо, що Уряд вніс зміни у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, якими упорядкував посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування, службовців органів прокуратури та врегулював розміри надбавки за ранги посадових осіб місцевого самоврядування.

Ковельським чиновникам підняли зарплату

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Теги: чиновник, зарплата, Ковель, Волинь
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