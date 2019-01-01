Ковельським чиновникам підняли зарплату

Володимир Гройсман підписав постанову про підвищення заробітної плати ковельським чиновникам.



Документ з додатками розміщений на веб-порталі Кабміну, – пише



24 червня, на апаратній нараді в Ковельському міськвиконкому начальниця фінансового управління Валентина Романчук повідомила приємну новину для працівників апарату. Вона припустила, що даний перерахунок здійснять з першого липня.



«Там не таке й велике це підвищення. В середньому посадові оклади збільшуються на 300-400 гривень і відповідно збільшується ранг. Ранг збільшується значно. Це в частині до прирівнення державної служби. Хоча працівники державної служби підвищенні посадові оклади отримують майже цілий рік, а в нас ще тільки зараз підвищують», - наголосила Валентина Романчук.



Нагадаємо, що Уряд вніс зміни у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, якими упорядкував посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування, службовців органів прокуратури та врегулював розміри надбавки за ранги посадових осіб місцевого самоврядування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр Українипідписав постанову про підвищення заробітної плати ковельським чиновникам.Документ з додатками розміщений на веб-порталі Кабміну, – пише ПроКовель 24 червня, на апаратній нараді в Ковельському міськвиконкому начальниця фінансового управлінняповідомила приємну новину для працівників апарату. Вона припустила, що даний перерахунок здійснять з першого липня.«Там не таке й велике це підвищення. В середньому посадові оклади збільшуються на 300-400 гривень і відповідно збільшується ранг. Ранг збільшується значно. Це в частині до прирівнення державної служби. Хоча працівники державної служби підвищенні посадові оклади отримують майже цілий рік, а в нас ще тільки зараз підвищують», - наголосила Валентина Романчук.Нагадаємо, що Уряд вніс зміни у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, якими упорядкував посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування, службовців органів прокуратури та врегулював розміри надбавки за ранги посадових осіб місцевого самоврядування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію