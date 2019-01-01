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Вбивство 9-річного хлопчика в Києві: підозрюваним виявився старший брат

Вбивство 9-річного хлопчика в Києві: підозрюваним виявився старший брат
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві, тіло якого знайшли в озері.

Про це розповів очільник поліції Києва Андрій Крищенко, - передає 112.

Зазначається, що підозрюваним виявився старший брат хлопчика, 1989 року народження. Він жив окремо від матері, а дитину вбив через "образу".

"Після того, як знайшли труп хлопчика в водоймі, він (підозрюваний - ред.) дав показання, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру у навмисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу", - пояснив Крищенко.

За його словами, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 23 червня у Києві в озері Вирлиця у Дарницькому районі знайшли мертвим зниклого 9-річного хлопчика. За попередньою інформацією, дитину спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі.

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Теги: вбивство
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