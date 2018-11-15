У Шацьку зіткнулися дві Audi: постраждала 19-річна дівчина





Інцидент трапився учора, 23 червня, близько п’ятої години ранку, - пише ГУНП у Волинської області.



Внаслідок ДТП один із транспортних засобів за кермом якого перебував 22-річний місцевий житель з’їхав у кювет та врізався в електроопору.



Постраждала 19-річна пасажирка цього ж автомобіля. Її доставили в Любомльську центральну районну лікарню.



Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку зіткнулися два автомобілі Audi A6.Інцидент трапився учора, 23 червня, близько п’ятої години ранку, - пише ГУНП у Волинської області.Внаслідок ДТП один із транспортних засобів за кермом якого перебував 22-річний місцевий житель з’їхав у кювет та врізався в електроопору.Постраждала 19-річна пасажирка цього ж автомобіля. Її доставили в Любомльську центральну районну лікарню.Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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