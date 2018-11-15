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У Шацьку зіткнулися дві Audi: постраждала 19-річна дівчина

У Шацьку зіткнулися дві Audi: постраждала 19-річна дівчина
У Шацьку зіткнулися два автомобілі Audi A6.

Інцидент трапився учора, 23 червня, близько п’ятої години ранку, - пише ГУНП у Волинської області.

Внаслідок ДТП один із транспортних засобів за кермом якого перебував 22-річний місцевий житель з’їхав у кювет та врізався в електроопору.

Постраждала 19-річна пасажирка цього ж автомобіля. Її доставили в Любомльську центральну районну лікарню.

Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.




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Теги: аварія, Шацьк
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