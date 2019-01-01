Знайшли тіло зниклого біля ставка на Волині заробітчанина

Михайла Демидчика із міста Вараш Рівненської області, який



Про це пише ДСНС України у Волинській області.



Відомо, 26-річний чоловік приїхав на заробітки на Волинь у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцевий ставок й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло так і не повернувся до гурту. Поблизу водойми його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.



До слова, того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 червня у Нововолинську на міському озері знайшли тіло 26-річногоіз міста Вараш Рівненської області, який зник у неділю , 16 червня, біля ставка у Нововолинську,Про це пише ДСНС України у Волинській області.Відомо, 26-річний чоловік приїхав на заробітки на Волинь у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцевий ставок й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло так і не повернувся до гурту. Поблизу водойми його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.До слова, того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.

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