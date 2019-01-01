Знайшли тіло зниклого біля ставка на Волині заробітчанина
Сьогодні, 11:05
22 червня у Нововолинську на міському озері знайшли тіло 26-річного Михайла Демидчика із міста Вараш Рівненської області, який зник у неділю, 16 червня, біля ставка у Нововолинську,
Про це пише ДСНС України у Волинській області.
Відомо, 26-річний чоловік приїхав на заробітки на Волинь у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцевий ставок й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло так і не повернувся до гурту. Поблизу водойми його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.
До слова, того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.
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Про це пише ДСНС України у Волинській області.
Відомо, 26-річний чоловік приїхав на заробітки на Волинь у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцевий ставок й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло так і не повернувся до гурту. Поблизу водойми його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.
До слова, того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.
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