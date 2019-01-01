На Волині за тиждень з водойм дістали 5 потопельників
Сьогодні, 11:10
На Волині за минулий тиждень на водоймах потонуло 5 людей.
Так, 18 червня у штучному ставку в селі Дерно Ківерцівського району виявили тіло 31-річного чоловіка, - пише У ДСНС України у Волинській області.
20 червня мешканці села Залісся Камінь-Каширського району підняли із річки Цир тіло 56-річного односельчанина.
Наступного дня у річці Турія на Ковельщині втопився 50-річний мешканець міста Ковеля.
22 червня у Нововолинську на міському озері вилучили тіло 26-річного потопельника й того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.
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Так, 18 червня у штучному ставку в селі Дерно Ківерцівського району виявили тіло 31-річного чоловіка, - пише У ДСНС України у Волинській області.
20 червня мешканці села Залісся Камінь-Каширського району підняли із річки Цир тіло 56-річного односельчанина.
Наступного дня у річці Турія на Ковельщині втопився 50-річний мешканець міста Ковеля.
22 червня у Нововолинську на міському озері вилучили тіло 26-річного потопельника й того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.
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