На Волині за тиждень з водойм дістали 5 потопельників





Так, 18 червня у штучному ставку в селі Дерно Ківерцівського району виявили тіло 31-річного чоловіка, - пише У ДСНС України у Волинській області.



20 червня мешканці села Залісся Камінь-Каширського району підняли із річки Цир тіло 56-річного односельчанина.



Наступного дня у річці Турія на Ковельщині втопився 50-річний мешканець міста Ковеля.



22 червня у Нововолинську на міському озері вилучили тіло 26-річного потопельника й того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.









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