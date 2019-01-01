вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за тиждень з водойм дістали 5 потопельників

На Волині за тиждень з водойм дістали 5 потопельників
На Волині за минулий тиждень на водоймах потонуло 5 людей.

Так, 18 червня у штучному ставку в селі Дерно Ківерцівського району виявили тіло 31-річного чоловіка, - пише У ДСНС України у Волинській області.

20 червня мешканці села Залісся Камінь-Каширського району підняли із річки Цир тіло 56-річного односельчанина.

Наступного дня у річці Турія на Ковельщині втопився 50-річний мешканець міста Ковеля.

22 червня у Нововолинську на міському озері вилучили тіло 26-річного потопельника й того ж дня співробітники ДСНС з дна цієї водойми підняли тіло ще одного місцевого жителя, 1988 р.н.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: утоплення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, на яких вулицях і за скільки у Луцьку замінять проводи для тролейбусів
Сьогодні, 11:35
На Волині водій екскаватора викопав людські кістки
Сьогодні, 11:24
На Волині за тиждень з водойм дістали 5 потопельників
Сьогодні, 11:10
Знайшли тіло зниклого біля ставка на Волині заробітчанина
Сьогодні, 11:05
У Шацьку зіткнулися дві Audi: постраждала 19-річна дівчина
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Волині потонув рибалка На Волині потонув рибалка
23 червень, 14:45
До пошуку заробітчанина з Вараша, який зник на Волині, задіяли водолазів До пошуку заробітчанина з Вараша, який зник на Волині, задіяли водолазів
19 червень, 11:09
З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
18 червень, 14:49
В озері на Волині втопився 40-річний чоловік В озері на Волині втопився 40-річний чоловік
18 червень, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині власник кафе втритул до вікон гуртожитку поставив біотуалет
Сьогодні, 12:22
 0
Голова Володимир-Волинської райради планує йти з посади
Сьогодні, 11:53
 0
У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО
Сьогодні, 11:51
 0
Пояснили, чому в Україні відчутно подорожчали помідори
Сьогодні, 11:41
 0
Повідомили, на яких вулицях і за скільки у Луцьку замінять проводи для тролейбусів
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿