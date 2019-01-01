Повідомили, на яких вулицях і за скільки у Луцьку замінять проводи для тролейбусів

На проспектах Волі, Відродження та вулиці Львівській у Луцьку хочуть замінити контактні проводи для тролейбусів за майже півтора мільйона гривень.Про це говорив головний архітектор міста Луцькна засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 24 червня.На найпроблемніших вулицях міста, за словами головного архітектора Луцька, хочуть замінити контактні проводи для тролейбусів, які вже зносилися і просять на це мільйон двісті тисяч гривень. Орієнтовна протяжність траси складає близько чотирьох кілометрів, зі всіх 19-ти проблемних, які є у Луцьку.Зі слів Веніаміна Туза, у міської ради просять гроші лише на закупівлю матеріалів для будівництва і контактних проводів, роботи підприємці будуть проводити самостійно у нічний час.«Минулого року ми замінили проводи на вулицях Винниченка та Гнідавській, цьогоріч на Винниченка та Відродження це потрібно зробити негайно, проводи дуже зносилися», – каже Веніамін Туз.Питання підтримали одноголосно, а головний архітектор міста пообіцяв, що тендер на закупівлю вже незабаром з’явиться на системі «Prozorro».