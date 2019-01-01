Повідомили, на яких вулицях і за скільки у Луцьку замінять проводи для тролейбусів
Сьогодні, 11:35
На проспектах Волі, Відродження та вулиці Львівській у Луцьку хочуть замінити контактні проводи для тролейбусів за майже півтора мільйона гривень.
Про це говорив головний архітектор міста Луцьк Веніамін Туз на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 24 червня.
На найпроблемніших вулицях міста, за словами головного архітектора Луцька, хочуть замінити контактні проводи для тролейбусів, які вже зносилися і просять на це мільйон двісті тисяч гривень. Орієнтовна протяжність траси складає близько чотирьох кілометрів, зі всіх 19-ти проблемних, які є у Луцьку.
Зі слів Веніаміна Туза, у міської ради просять гроші лише на закупівлю матеріалів для будівництва і контактних проводів, роботи підприємці будуть проводити самостійно у нічний час.
«Минулого року ми замінили проводи на вулицях Винниченка та Гнідавській, цьогоріч на Винниченка та Відродження це потрібно зробити негайно, проводи дуже зносилися», – каже Веніамін Туз.
Питання підтримали одноголосно, а головний архітектор міста пообіцяв, що тендер на закупівлю вже незабаром з’явиться на системі «Prozorro».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку змінили схеми маршрутів двох тролейбусів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це говорив головний архітектор міста Луцьк Веніамін Туз на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 24 червня.
На найпроблемніших вулицях міста, за словами головного архітектора Луцька, хочуть замінити контактні проводи для тролейбусів, які вже зносилися і просять на це мільйон двісті тисяч гривень. Орієнтовна протяжність траси складає близько чотирьох кілометрів, зі всіх 19-ти проблемних, які є у Луцьку.
Зі слів Веніаміна Туза, у міської ради просять гроші лише на закупівлю матеріалів для будівництва і контактних проводів, роботи підприємці будуть проводити самостійно у нічний час.
«Минулого року ми замінили проводи на вулицях Винниченка та Гнідавській, цьогоріч на Винниченка та Відродження це потрібно зробити негайно, проводи дуже зносилися», – каже Веніамін Туз.
Питання підтримали одноголосно, а головний архітектор міста пообіцяв, що тендер на закупівлю вже незабаром з’явиться на системі «Prozorro».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку змінили схеми маршрутів двох тролейбусів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Пояснили, чому в Україні відчутно подорожчали помідори
Сьогодні, 11:41
Повідомили, на яких вулицях і за скільки у Луцьку замінять проводи для тролейбусів
Сьогодні, 11:35
На Волині водій екскаватора викопав людські кістки
Сьогодні, 11:24
На Волині за тиждень з водойм дістали 5 потопельників
Сьогодні, 11:10