Пояснили, чому в Україні відчутно подорожчали помідори
Сьогодні, 11:41
В Україні різко подорожчали тепличні помідори.
Вітчизняні томати продають оптом по 33-35 гривень за кілограм, а імпортні рожеві – по 45-55 гривень, - пише ТСН.
А минулого року в аналогічний період за помідори просили 13-15 гривень за кілограм. Ціни зросли через погодні умови на початку червня. Дощі з градом знищили багато теплиць на Закарпатті. Щоб компенсувати дефіцит продукції, помідори завозять із Польщі.
На думку фахівців, ціни зростатимуть до кінця червня, поки томати не почнуть масово збирати на відкритому ґрунті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітчизняні томати продають оптом по 33-35 гривень за кілограм, а імпортні рожеві – по 45-55 гривень, - пише ТСН.
А минулого року в аналогічний період за помідори просили 13-15 гривень за кілограм. Ціни зросли через погодні умови на початку червня. Дощі з градом знищили багато теплиць на Закарпатті. Щоб компенсувати дефіцит продукції, помідори завозять із Польщі.
На думку фахівців, ціни зростатимуть до кінця червня, поки томати не почнуть масово збирати на відкритому ґрунті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Голова Володимир-Волинської райради планує йти з посади
Сьогодні, 11:53
У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Пояснили, чому в Україні відчутно подорожчали помідори
Сьогодні, 11:41
На Волині водій екскаватора викопав людські кістки
Сьогодні, 11:24