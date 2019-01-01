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Пояснили, чому в Україні відчутно подорожчали помідори

Пояснили, чому в Україні відчутно подорожчали помідори
В Україні різко подорожчали тепличні помідори.

Вітчизняні томати продають оптом по 33-35 гривень за кілограм, а імпортні рожеві – по 45-55 гривень, - пише ТСН.

А минулого року в аналогічний період за помідори просили 13-15 гривень за кілограм. Ціни зросли через погодні умови на початку червня. Дощі з градом знищили багато теплиць на Закарпатті. Щоб компенсувати дефіцит продукції, помідори завозять із Польщі.

На думку фахівців, ціни зростатимуть до кінця червня, поки томати не почнуть масово збирати на відкритому ґрунті.

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Теги: помідори, подорожчання
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