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У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО

У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО
Правоохоронці розшукують 16-річну Алесанян Кароліну Сергіївну, жительку села Білосток Луцького району. Дівчина вийшла з дому і не повернулась.

Дівчина зникла у неділю, 23 червня, о 12 годині, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Прикмети: зріст 150 см., волосся русяве, блакитні очі, середньої статури. Одягнена в блакитні джинси, чорні кросівки та еластичну футболку зі шнурочками.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».
У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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А якого року бо вчора було 23 червня.
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