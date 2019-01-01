У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО





Дівчина зникла у неділю, 23 червня, о 12 годині, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 150 см., волосся русяве, блакитні очі, середньої статури. Одягнена в блакитні джинси, чорні кросівки та еластичну футболку зі шнурочками.



Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукують 16-річну Алесанян Кароліну Сергіївну, жительку села Білосток Луцького району. Дівчина вийшла з дому і не повернулась.Дівчина зникла у неділю, 23 червня, о 12 годині, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Прикмети: зріст 150 см., волосся русяве, блакитні очі, середньої статури. Одягнена в блакитні джинси, чорні кросівки та еластичну футболку зі шнурочками.Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».

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