У селі Луцького району зникла неповнолітня. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Правоохоронці розшукують 16-річну Алесанян Кароліну Сергіївну, жительку села Білосток Луцького району. Дівчина вийшла з дому і не повернулась.
Дівчина зникла у неділю, 23 червня, о 12 годині, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 150 см., волосся русяве, блакитні очі, середньої статури. Одягнена в блакитні джинси, чорні кросівки та еластичну футболку зі шнурочками.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».
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Дівчина зникла у неділю, 23 червня, о 12 годині, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 150 см., волосся русяве, блакитні очі, середньої статури. Одягнена в блакитні джинси, чорні кросівки та еластичну футболку зі шнурочками.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А якого року бо вчора було 23 червня.
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