Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Залужся - повністю2. ТП-27 Л-4 09:00-17:00 Кафе «Затишок», ФОП Бензель торгівельний павільйон вул. Ковельська, магазин «Фан Фан тюльпан», магазин «Дар», кіоск «Тютюн», Фоп Дячук «Ольвіта», магазин «Дах буд», піцерія «Рів’єра», магазин «Квадрат», перукарня «Вірана» м. Вол.-Вол., вул.: Ковельська, 191-235, 1521. 09:00-17:00ФОП Вавренюк А.Ю. автореммайстерняБудинок- Інтернат Будинок-ІнтернатГорохівське ВУЖКГ Повишаюча станціяПП "Олдем" цех по обробці деревиниФОП Іщук М.В. Товарний складКЕВ В.Волинський Адмінбудинок (військомат)ФОП Дубик С.В Кіоск "Світлана"ТзОВ"Завод будівельних конструкцій" житловий будинок,вул. Ватутіна, 27АШ ТСОУ АвтошколаГорохівське ВУЖКГ БашняДП"Горохівське ЛМГ" КонтораДПРЧ-5 УДСНС України База (пожежна)ФОП Шевчук В.О. магазинФОП Клемба В.Б. магазинЗбиральТ.І. Магазин промтоварівСпортивне товариство спорткомплекс (стадіон "Колос")ФОП Магурчак В.М магазин "Корона"ФОП Грабарчук Т.М. магазинФОП Зубрицька М.В. Магазин продуктівФОП Янюк В.І. бар ХутірокГорохівська міська рада Дитячий садок "Сонечко"Горохівське МСТ магазин №5Горохівське МСТ Гриль-барРайспоживспілка Склади, базаФОП Котик В.Т. Магазин промтоварівГорохівський районний відділ освіти Горохівська школа №1 гаражФОП Головко В. В. МагазинФОП Войтович С.О. Магазин "Вікна-двері", баня, гаражіДП"Горохівське ЛМГ" БазаФОП Веремчук І.О. Паливний складЦегівська сільська рада БашняФОП Гребенка А.В. автогаражБаландін М.Г. Павільйон столоваТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" ГуртівняТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" СвинарникТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" МайстерняГорохівська лікарня ветеринарної медицини БазаГорохівська лікарня ветеринарної медицини ГаражГорохівська лікарня ветеринарної медицини КотельняГорохівська лікарня ветеринарної медицини Лабораторія ветмедициниРелігійна громада ЦеркваПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія БазаФОП Кутас Ю.Є. ПилорамаГорохівське ВУЖКГ Повишаюча станціяФОП Данилюк С.В. Будинок СТОАВАТ "Агротехсервіс" БазаФОП Янюк О.І. Їдальня "У куми"Садовець Л.В. Виробниче приміщенняФОП Данилюк П.Ф. пункт технічного обслуговуванняФОП Данилюк П.Ф. Будинок реммайстерніФОП Бабіляс А.П. перукарня "Імперія краси"ФОП Зубко П.Р. АвтомайстерняТзОВ" TFC GROUP" Хімсклад, стоянка TIRФОП Ящинський І.С ковбасний цехЛевандовський С.П.Приміщення складів м. Горохів:вул. Ватутінавул. Чкалова,пров. Чкалова,вул. Чорновола,вул. Козацька,вул. Берестецька,вул. Лисенка,вул. Шкільнам. Горохів:вул. Січових Стрільців,вул. Пугачова,пров. Спортивнийм. Горохів:вул. Південнам. Горохів:вул. Молодіжна,пров. Спортивний:вул. Князя Володимира2. ПЛ-0,4 кВ від ТП-537 с.Квасів 09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта" поштове відділенняПАТ"Укртелеком" АТСКвасівська сільська рада АдмінбудинокКвасівська сільська рада Башня с.Квасів с. Квасів:вул. Підохлопівськас. Квасів:вул. Ковалева3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-506 с.Смолява 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПАТ"Укртелеком" АТСГорохівський районний відділ освіти Школа4. ПЛ-10 кВ Л-09-03 від ЛР-238 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Агро" АВМФОП Михальчук О.Г. господарське приміщенняПеремильська сільська рада БашняТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорамаПП Стоік млинФорманюк М.П. складТзОВ "Волинь Агро" ЗерноскладБерестечківське СТ магазинЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППеремильська сільська рада КлубЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти ШколаПеремильська сільська рада Башня с. Перемиль:вул. Незалежності 30 (Волошенюк Ігор Віталійович)с. Гумнище:вул. Новавул. Центральнавул. Набережна,вул. Нова,вул. Промисловас. Богунівка:вул. Центральна,вул. Богуна1. ПЛ-10кВ 80-01,80-07 для ремонту КР-14 і чистки траси ПЛ-10кВ 9:30-16:30 с.Грибовиця2. ПЛ-0,4кВ від КТП-234 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 с,Колона ТзОВ Пятидні частково1. ПЛ-0,4кВ Л-3, Л-4ЩТП-318 09:30 – 16:00 с.Раків Ліс, вул.Відродження, вул.Горохова, вул.Східна2. КТП-202 с.Брониця 09:30 – 16:00 с.Брониця вул.Запільська, вул.Молодіжна3. ПЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП-27 09:00 – 17:00 П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, П-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна4. ПЛ-10кВ Л-59-01 пр.оп.№154-164 09:00 – 17:001. КТП-275 9:00-17:00 КТП-275 с. ЗалісочеКТП-275 с. Залісочевул. Пушкінавул. 9 травнявул. Набережнавул. Гагаріна2. КТП-277 9:00-17:00 КТП-277 с. Залісоче КТП-277 с. Залісочевул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32вул. І.Франка, буд. 1-9,11вул. 9 травня, буд. 25-29,31-33,35-41вул. Мічурінавул. Дворецька, буд. 31,33,35,42,42а,44,48,49,51,53,55вул. Гагаріна, буд. 1-3,39,41,43,451. ПЛ – 0,4 кВ ТП-215 9:00-17:00 с. Любче2.ПЛ – 0,4 кВ ТП-3549:00-17:00 Зупинка с. Лапні с. Лапні3.ПЛ – 0,4 кВ ТП-6069:00-17:00Переїзд 21.7 км.с. ЛапніІнформацію не надано1. ТП-361 Камера Тр-раРемонт Тр-ра 13:30-17:00 Каскад, Волинський виробничо комерційний комбінат, Фірма «Інтегро» Офіс Драгоманова 11, Аптека №3, Магазин, Магазин «Крамниця», Магазин «Свіже м'ясо» вул. Братковськоговул.Драгоманова(частково)вул.Кафедральна(частково)1. КТП-271 10:00-17:00 ФОП Карабан - цех с. Боратин, вул. Заводська, Шкільна2. ПЛ-10 кВ Л47-03 до ЛР-250 (КТП-133, 154, 155, 243, 244, 503, 529, 564, 597, 677, 760, 767, 777) 9:30-17:00 СГПП «Широке поле»,ФОП Сірока Р.Р.,Філія Прат «Київстар»,ПрАТ «МТС Україна»,Амбулаторія с.Лаврів,СТ «Волиньгоспторг»,Полонківське СТСГПП «Лаврів»,ФОП Безух П.А.ФГ «Денисюків»,ФОП Герасимчук Н.В.,КП «Луцький зоопарк»,Садівниче товариство «Промінь»,СГПП «Рать»,ВКП «Грань»,ФОП Азізбеков Х.К.,Садівниче товариство «Калина» с.Лаврів вул. Миру, Першого Травня, Польова, Садова, Берегова, Луцька.с. Новий Оздів,с. Промінь вул. ХутірськаЛюбомльський та Шацький райони№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-10 Л 52-02 від вв-10 до ЛР-143 9:00 – 17:00 сільрадаЦеркваМагазин с.Нудиже с.Нудиже2. ПЛ-10 Л 26-01 від лвн-311 до ЛР-163 9:00 – 15:00 с.Пульмо1. ПЛ-10кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00-15:40 Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех, смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,с.Рудка, Наїздово, Коновка1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,2. ПЛ-10 кВ Л 29-05 11:00-15:00 смт. Колки: лікарня, ТзОВ"Маневицький райагропостач", Колківське вище професійне училище, кафе "Ластівка", бібліотека, Магазин "Вікторія", Колківське виробниче управління ЖКГ, Колківське споживче товариство магазин №1, СП "Маневицьке ОПГХ" магазин, кафе, ФОП Кучмик Т.Г. магазин, музична школа, ФОП Ковальська Н.А. цех, БЦХМ "Філіппус", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна магазин, дитсадок №2, Колківське споживче товариство, магазин «Вест», аптека, пожежне депо, Колківська селищна рада, Колківське споживче товариство: склад, контора, гастроном "Маркет", універмаг, цех контори, продмагазин № 3, ФОП Кальковець Володимир Григорович магазин, ФОП Рейкін Олег Борисович Бар «Ретро», Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович буд майданчик, ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович магазин-конторас. Старосілля: клуб, ФОП Снитюк В.О. магазин, ФОП Мокійчук В.М. кіоск, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, ФАП, СВК "Мрія" адмінприміщення, школа, церква, ДП"Колківське лісове господарство", смт. Колки: вул. Л. Українки 14-24, вул. Л. Українки 1-12; вул. Полуботка 54-80; вул. Грушевського 1-4; вул. Я. Мудрого 12; вул. Кравчука; вул. Шкільна, 10; вул. Реміснича 1-13; вул. Грушевського 49-57; вул. Полуботка 34-40; вул. Реміснича 15-35; вул. І. Франка, вул. Полуботка 42-52; вул. І. Франка 5-17; вул. Спортивна, Центральна, 1-43, вул. Полуботка 1-32, вул. Волі 10-25; вул. Столярна 20-26; вул. Набережна, вул. Волі 2-8; вул. Столярна 1-18; вул. Б. Хмельницького, вул. Г. Рейкіної 1-19; вул. Грушевського 50, 50ас. Старосілля: вул. Радянська, Набережна, Свердлова, Гагаріна, Чкалова, Шевченка, Чехова, Центральна 1, Л. Українки,3. ПЛ-0,4 кВ від КТП 338, с. Старий Чорторийськ 10:00-17:00 ФОП Засядько Степан Радіонович с. Старий Чорторийськ, вул. Набережна, Молодіжна1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Хвильового, 1-18вул.Володимирська, 1-27вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44А2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.Ціолковського, 1-23, 2-18вул.К.СавураВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова7. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ Л 42-02від ПС до ЛР-89КТП-135 10:00-16:30ТзОВ « ВВ АГРО»- магазин, Дулібівська с/р – клуб, ВО Турійська РДА – школа, ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ, церква ХВЄ - дім молитви с.Туричани2. ПЛ-0,4кВКТП-74 10:00-16:30с.Літин