Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Залужся - повністю
2. ТП-27 Л-4 09:00-17:00 Кафе «Затишок», ФОП Бензель торгівельний павільйон вул. Ковельська, магазин «Фан Фан тюльпан», магазин «Дар», кіоск «Тютюн», Фоп Дячук «Ольвіта», магазин «Дах буд», піцерія «Рів’єра», магазин «Квадрат», перукарня «Вірана» м. Вол.-Вол., вул.: Ковельська, 191-235, 152
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Вавренюк А.Ю. автореммайстерня
Будинок- Інтернат Будинок-Інтернат
Горохівське ВУЖКГ Повишаюча станція
ПП "Олдем" цех по обробці деревини
ФОП Іщук М.В. Товарний склад
КЕВ В.Волинський Адмінбудинок (військомат)
ФОП Дубик С.В Кіоск "Світлана"
ТзОВ"Завод будівельних конструкцій" житловий будинок,
вул. Ватутіна, 27
АШ ТСОУ Автошкола
Горохівське ВУЖКГ Башня
ДП"Горохівське ЛМГ" Контора
ДПРЧ-5 УДСНС України База (пожежна)
ФОП Шевчук В.О. магазин
ФОП Клемба В.Б. магазин
ЗбиральТ.І. Магазин промтоварів
Спортивне товариство спорткомплекс (стадіон "Колос")
ФОП Магурчак В.М магазин "Корона"
ФОП Грабарчук Т.М. магазин
ФОП Зубрицька М.В. Магазин продуктів
ФОП Янюк В.І. бар Хутірок
Горохівська міська рада Дитячий садок "Сонечко"
Горохівське МСТ магазин №5
Горохівське МСТ Гриль-бар
Райспоживспілка Склади, база
ФОП Котик В.Т. Магазин промтоварів
Горохівський районний відділ освіти Горохівська школа №1 гараж
ФОП Головко В. В. Магазин
ФОП Войтович С.О. Магазин "Вікна-двері", баня, гаражі
ДП"Горохівське ЛМГ" База
ФОП Веремчук І.О. Паливний склад
Цегівська сільська рада Башня
ФОП Гребенка А.В. автогараж
Баландін М.Г. Павільйон столова
ТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" Гуртівня
ТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" Свинарник
ТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" Майстерня
Горохівська лікарня ветеринарної медицини База
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Гараж
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Котельня
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Лабораторія ветмедицини
Релігійна громада Церква
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія База
ФОП Кутас Ю.Є. Пилорама
Горохівське ВУЖКГ Повишаюча станція
ФОП Данилюк С.В. Будинок СТОА
ВАТ "Агротехсервіс" База
ФОП Янюк О.І. Їдальня "У куми"
Садовець Л.В. Виробниче приміщення
ФОП Данилюк П.Ф. пункт технічного обслуговування
ФОП Данилюк П.Ф. Будинок реммайстерні
ФОП Бабіляс А.П. перукарня "Імперія краси"
ФОП Зубко П.Р. Автомайстерня
ТзОВ" TFC GROUP" Хімсклад, стоянка TIR
ФОП Ящинський І.С ковбасний цех
Левандовський С.П.Приміщення складів м. Горохів:
вул. Ватутіна
вул. Чкалова,
пров. Чкалова,
вул. Чорновола,
вул. Козацька,
вул. Берестецька,
вул. Лисенка,
вул. Шкільна
м. Горохів:
вул. Січових Стрільців,
вул. Пугачова,
пров. Спортивний
м. Горохів:
вул. Південна
м. Горохів:
вул. Молодіжна,
пров. Спортивний:
вул. Князя Володимира
2. ПЛ-0,4 кВ від ТП-537 с.Квасів 09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Квасівська сільська рада Адмінбудинок
Квасівська сільська рада Башня с.Квасів с. Квасів:
вул. Підохлопівська
с. Квасів:
вул. Ковалева
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-506 с.Смолява 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Горохівський районний відділ освіти Школа
4. ПЛ-10 кВ Л-09-03 від ЛР-238 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Агро" АВМ
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
ПП Стоік млин
Форманюк М.П. склад
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад
Берестечківське СТ магазин
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Клуб
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль:
вул. Незалежності 30 (Волошенюк Ігор Віталійович)
с. Гумнище:
вул. Нова
вул. Центральна
вул. Набережна,
вул. Нова,
вул. Промислова
с. Богунівка:
вул. Центральна,
вул. Богуна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ 80-01,80-07 для ремонту КР-14 і чистки траси ПЛ-10кВ 9:30-16:30 с.Грибовиця
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-234 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 с,Колона ТзОВ Пятидні частково
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3, Л-4
ЩТП-318 09:30 – 16:00 с.Раків Ліс, вул.Відродження, вул.Горохова, вул.Східна
2. КТП-202 с.Брониця 09:30 – 16:00 с.Брониця вул.Запільська, вул.Молодіжна
3. ПЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП-27 09:00 – 17:00 П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, П-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,
П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна
4. ПЛ-10кВ Л-59-01 пр.оп.№154-164 09:00 – 17:00
Ківерцівський район
1. КТП-275 9:00-17:00 КТП-275 с. Залісоче
КТП-275 с. Залісоче
вул. Пушкіна
вул. 9 травня
вул. Набережна
вул. Гагаріна
2. КТП-277 9:00-17:00 КТП-277 с. Залісоче КТП-277 с. Залісоче
вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32
вул. І.Франка, буд. 1-9,11
вул. 9 травня, буд. 25-29,31-33,35-41
вул. Мічуріна
вул. Дворецька, буд. 31,33,35,42,42а,44,48,49,51,53,55
вул. Гагаріна, буд. 1-3,39,41,43,45
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-215 9:00-17:00 с. Любче
2.
ПЛ – 0,4 кВ ТП-354
9:00-17:00 Зупинка с. Лапні с. Лапні
3.
ПЛ – 0,4 кВ ТП-606
9:00-17:00
Переїзд 21.7 км.
с. Лапні
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-361 Камера Тр-ра
Ремонт Тр-ра 13:30-17:00 Каскад, Волинський виробничо комерційний комбінат, Фірма «Інтегро» Офіс Драгоманова 11, Аптека №3, Магазин, Магазин «Крамниця», Магазин «Свіже м'ясо» вул. Братковського
вул.Драгоманова(частково)
вул.Кафедральна(частково)
Луцький район
1. КТП-271 10:00-17:00 ФОП Карабан - цех с. Боратин, вул. Заводська, Шкільна
2. ПЛ-10 кВ Л47-03 до ЛР-250 (КТП-133, 154, 155, 243, 244, 503, 529, 564, 597, 677, 760, 767, 777) 9:30-17:00 СГПП «Широке поле»,
ФОП Сірока Р.Р.,
Філія Прат «Київстар»,
ПрАТ «МТС Україна»,
Амбулаторія с.Лаврів,
СТ «Волиньгоспторг»,
Полонківське СТ
СГПП «Лаврів»,
ФОП Безух П.А.
ФГ «Денисюків»,
ФОП Герасимчук Н.В.,
КП «Луцький зоопарк»,
Садівниче товариство «Промінь»,
СГПП «Рать»,
ВКП «Грань»,
ФОП Азізбеков Х.К.,
Садівниче товариство «Калина» с.Лаврів вул. Миру, Першого Травня, Польова, Садова, Берегова, Луцька.
с. Новий Оздів,
с. Промінь вул. Хутірська
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 Л 52-02 від вв-10 до ЛР-143 9:00 – 17:00 сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже с.Нудиже
2. ПЛ-10 Л 26-01 від лвн-311 до ЛР-163 9:00 – 15:00 с.Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00-15:40 Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех, смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,
2. ПЛ-10 кВ Л 29-05 11:00-15:00 смт. Колки: лікарня, ТзОВ"Маневицький райагропостач", Колківське вище професійне училище, кафе "Ластівка", бібліотека, Магазин "Вікторія", Колківське виробниче управління ЖКГ, Колківське споживче товариство магазин №1, СП "Маневицьке ОПГХ" магазин, кафе, ФОП Кучмик Т.Г. магазин, музична школа, ФОП Ковальська Н.А. цех, БЦХМ "Філіппус", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна магазин, дитсадок №2, Колківське споживче товариство, магазин «Вест», аптека, пожежне депо, Колківська селищна рада, Колківське споживче товариство: склад, контора, гастроном "Маркет", універмаг, цех контори, продмагазин № 3, ФОП Кальковець Володимир Григорович магазин, ФОП Рейкін Олег Борисович Бар «Ретро», Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович буд майданчик, ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович магазин-контора
с. Старосілля: клуб, ФОП Снитюк В.О. магазин, ФОП Мокійчук В.М. кіоск, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, ФАП, СВК "Мрія" адмінприміщення, школа, церква, ДП"Колківське лісове господарство", смт. Колки: вул. Л. Українки 14-24, вул. Л. Українки 1-12; вул. Полуботка 54-80; вул. Грушевського 1-4; вул. Я. Мудрого 12; вул. Кравчука; вул. Шкільна, 10; вул. Реміснича 1-13; вул. Грушевського 49-57; вул. Полуботка 34-40; вул. Реміснича 15-35; вул. І. Франка, вул. Полуботка 42-52; вул. І. Франка 5-17; вул. Спортивна, Центральна, 1-43, вул. Полуботка 1-32, вул. Волі 10-25; вул. Столярна 20-26; вул. Набережна, вул. Волі 2-8; вул. Столярна 1-18; вул. Б. Хмельницького, вул. Г. Рейкіної 1-19; вул. Грушевського 50, 50а
с. Старосілля: вул. Радянська, Набережна, Свердлова, Гагаріна, Чкалова, Шевченка, Чехова, Центральна 1, Л. Українки,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП 338, с. Старий Чорторийськ 10:00-17:00 ФОП Засядько Степан Радіонович с. Старий Чорторийськ, вул. Набережна, Молодіжна
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савура
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
7. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л 42-02
від ПС до ЛР-89
КТП-135 10:00-16:30
ТзОВ « ВВ АГРО»- магазин, Дулібівська с/р – клуб, ВО Турійська РДА – школа, ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ, церква ХВЄ - дім молитви с.Туричани
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Залужся - повністю
2. ТП-27 Л-4 09:00-17:00 Кафе «Затишок», ФОП Бензель торгівельний павільйон вул. Ковельська, магазин «Фан Фан тюльпан», магазин «Дар», кіоск «Тютюн», Фоп Дячук «Ольвіта», магазин «Дах буд», піцерія «Рів’єра», магазин «Квадрат», перукарня «Вірана» м. Вол.-Вол., вул.: Ковельська, 191-235, 152
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Вавренюк А.Ю. автореммайстерня
Будинок- Інтернат Будинок-Інтернат
Горохівське ВУЖКГ Повишаюча станція
ПП "Олдем" цех по обробці деревини
ФОП Іщук М.В. Товарний склад
КЕВ В.Волинський Адмінбудинок (військомат)
ФОП Дубик С.В Кіоск "Світлана"
ТзОВ"Завод будівельних конструкцій" житловий будинок,
вул. Ватутіна, 27
АШ ТСОУ Автошкола
Горохівське ВУЖКГ Башня
ДП"Горохівське ЛМГ" Контора
ДПРЧ-5 УДСНС України База (пожежна)
ФОП Шевчук В.О. магазин
ФОП Клемба В.Б. магазин
ЗбиральТ.І. Магазин промтоварів
Спортивне товариство спорткомплекс (стадіон "Колос")
ФОП Магурчак В.М магазин "Корона"
ФОП Грабарчук Т.М. магазин
ФОП Зубрицька М.В. Магазин продуктів
ФОП Янюк В.І. бар Хутірок
Горохівська міська рада Дитячий садок "Сонечко"
Горохівське МСТ магазин №5
Горохівське МСТ Гриль-бар
Райспоживспілка Склади, база
ФОП Котик В.Т. Магазин промтоварів
Горохівський районний відділ освіти Горохівська школа №1 гараж
ФОП Головко В. В. Магазин
ФОП Войтович С.О. Магазин "Вікна-двері", баня, гаражі
ДП"Горохівське ЛМГ" База
ФОП Веремчук І.О. Паливний склад
Цегівська сільська рада Башня
ФОП Гребенка А.В. автогараж
Баландін М.Г. Павільйон столова
ТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" Гуртівня
ТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" Свинарник
ТзОВ "Волинська Мостобудівельна компанія" Майстерня
Горохівська лікарня ветеринарної медицини База
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Гараж
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Котельня
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Лабораторія ветмедицини
Релігійна громада Церква
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія База
ФОП Кутас Ю.Є. Пилорама
Горохівське ВУЖКГ Повишаюча станція
ФОП Данилюк С.В. Будинок СТОА
ВАТ "Агротехсервіс" База
ФОП Янюк О.І. Їдальня "У куми"
Садовець Л.В. Виробниче приміщення
ФОП Данилюк П.Ф. пункт технічного обслуговування
ФОП Данилюк П.Ф. Будинок реммайстерні
ФОП Бабіляс А.П. перукарня "Імперія краси"
ФОП Зубко П.Р. Автомайстерня
ТзОВ" TFC GROUP" Хімсклад, стоянка TIR
ФОП Ящинський І.С ковбасний цех
Левандовський С.П.Приміщення складів м. Горохів:
вул. Ватутіна
вул. Чкалова,
пров. Чкалова,
вул. Чорновола,
вул. Козацька,
вул. Берестецька,
вул. Лисенка,
вул. Шкільна
м. Горохів:
вул. Січових Стрільців,
вул. Пугачова,
пров. Спортивний
м. Горохів:
вул. Південна
м. Горохів:
вул. Молодіжна,
пров. Спортивний:
вул. Князя Володимира
2. ПЛ-0,4 кВ від ТП-537 с.Квасів 09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Квасівська сільська рада Адмінбудинок
Квасівська сільська рада Башня с.Квасів с. Квасів:
вул. Підохлопівська
с. Квасів:
вул. Ковалева
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-506 с.Смолява 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Горохівський районний відділ освіти Школа
4. ПЛ-10 кВ Л-09-03 від ЛР-238 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Агро" АВМ
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
ПП Стоік млин
Форманюк М.П. склад
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад
Берестечківське СТ магазин
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Клуб
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль:
вул. Незалежності 30 (Волошенюк Ігор Віталійович)
с. Гумнище:
вул. Нова
вул. Центральна
вул. Набережна,
вул. Нова,
вул. Промислова
с. Богунівка:
вул. Центральна,
вул. Богуна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ 80-01,80-07 для ремонту КР-14 і чистки траси ПЛ-10кВ 9:30-16:30 с.Грибовиця
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-234 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 с,Колона ТзОВ Пятидні частково
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3, Л-4
ЩТП-318 09:30 – 16:00 с.Раків Ліс, вул.Відродження, вул.Горохова, вул.Східна
2. КТП-202 с.Брониця 09:30 – 16:00 с.Брониця вул.Запільська, вул.Молодіжна
3. ПЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП-27 09:00 – 17:00 П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, П-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,
П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна
4. ПЛ-10кВ Л-59-01 пр.оп.№154-164 09:00 – 17:00
Ківерцівський район
1. КТП-275 9:00-17:00 КТП-275 с. Залісоче
КТП-275 с. Залісоче
вул. Пушкіна
вул. 9 травня
вул. Набережна
вул. Гагаріна
2. КТП-277 9:00-17:00 КТП-277 с. Залісоче КТП-277 с. Залісоче
вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32
вул. І.Франка, буд. 1-9,11
вул. 9 травня, буд. 25-29,31-33,35-41
вул. Мічуріна
вул. Дворецька, буд. 31,33,35,42,42а,44,48,49,51,53,55
вул. Гагаріна, буд. 1-3,39,41,43,45
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-215 9:00-17:00 с. Любче
2.
ПЛ – 0,4 кВ ТП-354
9:00-17:00 Зупинка с. Лапні с. Лапні
3.
ПЛ – 0,4 кВ ТП-606
9:00-17:00
Переїзд 21.7 км.
с. Лапні
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. ТП-361 Камера Тр-ра
Ремонт Тр-ра 13:30-17:00 Каскад, Волинський виробничо комерційний комбінат, Фірма «Інтегро» Офіс Драгоманова 11, Аптека №3, Магазин, Магазин «Крамниця», Магазин «Свіже м'ясо» вул. Братковського
вул.Драгоманова(частково)
вул.Кафедральна(частково)
Луцький район
1. КТП-271 10:00-17:00 ФОП Карабан - цех с. Боратин, вул. Заводська, Шкільна
2. ПЛ-10 кВ Л47-03 до ЛР-250 (КТП-133, 154, 155, 243, 244, 503, 529, 564, 597, 677, 760, 767, 777) 9:30-17:00 СГПП «Широке поле»,
ФОП Сірока Р.Р.,
Філія Прат «Київстар»,
ПрАТ «МТС Україна»,
Амбулаторія с.Лаврів,
СТ «Волиньгоспторг»,
Полонківське СТ
СГПП «Лаврів»,
ФОП Безух П.А.
ФГ «Денисюків»,
ФОП Герасимчук Н.В.,
КП «Луцький зоопарк»,
Садівниче товариство «Промінь»,
СГПП «Рать»,
ВКП «Грань»,
ФОП Азізбеков Х.К.,
Садівниче товариство «Калина» с.Лаврів вул. Миру, Першого Травня, Польова, Садова, Берегова, Луцька.
с. Новий Оздів,
с. Промінь вул. Хутірська
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 Л 52-02 від вв-10 до ЛР-143 9:00 – 17:00 сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже с.Нудиже
2. ПЛ-10 Л 26-01 від лвн-311 до ЛР-163 9:00 – 15:00 с.Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л-10-05 до ЛР-30 10:00-15:40 Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех, смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
ЩТП-463,с. Розничі - ТзОВ "УкрТАУЕР" (тел. вежа).
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-136 - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок,
2. ПЛ-10 кВ Л 29-05 11:00-15:00 смт. Колки: лікарня, ТзОВ"Маневицький райагропостач", Колківське вище професійне училище, кафе "Ластівка", бібліотека, Магазин "Вікторія", Колківське виробниче управління ЖКГ, Колківське споживче товариство магазин №1, СП "Маневицьке ОПГХ" магазин, кафе, ФОП Кучмик Т.Г. магазин, музична школа, ФОП Ковальська Н.А. цех, БЦХМ "Філіппус", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна магазин, дитсадок №2, Колківське споживче товариство, магазин «Вест», аптека, пожежне депо, Колківська селищна рада, Колківське споживче товариство: склад, контора, гастроном "Маркет", універмаг, цех контори, продмагазин № 3, ФОП Кальковець Володимир Григорович магазин, ФОП Рейкін Олег Борисович Бар «Ретро», Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович буд майданчик, ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович магазин-контора
с. Старосілля: клуб, ФОП Снитюк В.О. магазин, ФОП Мокійчук В.М. кіоск, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, ФАП, СВК "Мрія" адмінприміщення, школа, церква, ДП"Колківське лісове господарство", смт. Колки: вул. Л. Українки 14-24, вул. Л. Українки 1-12; вул. Полуботка 54-80; вул. Грушевського 1-4; вул. Я. Мудрого 12; вул. Кравчука; вул. Шкільна, 10; вул. Реміснича 1-13; вул. Грушевського 49-57; вул. Полуботка 34-40; вул. Реміснича 15-35; вул. І. Франка, вул. Полуботка 42-52; вул. І. Франка 5-17; вул. Спортивна, Центральна, 1-43, вул. Полуботка 1-32, вул. Волі 10-25; вул. Столярна 20-26; вул. Набережна, вул. Волі 2-8; вул. Столярна 1-18; вул. Б. Хмельницького, вул. Г. Рейкіної 1-19; вул. Грушевського 50, 50а
с. Старосілля: вул. Радянська, Набережна, Свердлова, Гагаріна, Чкалова, Шевченка, Чехова, Центральна 1, Л. Українки,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП 338, с. Старий Чорторийськ 10:00-17:00 ФОП Засядько Степан Радіонович с. Старий Чорторийськ, вул. Набережна, Молодіжна
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савура
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
7. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л 42-02
від ПС до ЛР-89
КТП-135 10:00-16:30
ТзОВ « ВВ АГРО»- магазин, Дулібівська с/р – клуб, ВО Турійська РДА – школа, ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ, церква ХВЄ - дім молитви с.Туричани
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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