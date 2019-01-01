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Лучанину, який «замінував» Волинську обласну клінічну лікарню, дали 4,5 років тюрми

Лучанину, який «замінував» Волинську обласну клінічну лікарню, дали 4,5 років тюрми
Лучанин, який "замінував" Волинську обласну клінічну лікарню та чинив опір поліції, таки відсидить за ґратами понад 4 роки.

Так, вдень 7 квітня 2018 року чоловік не надав документів на транспортний засіб, за кермом якого перебував, та чинив злісну непокору працівникам поліції. Опісля ж, коли щодо нього склали адміністративні протоколи за фактом вчинення цих правопорушень, зловмисник під час телефонної розмови погрожував побити поліцейського та застосувати до нього вогнепальну зброю, - інформує прес-служба прокуратури області.

За кілька днів, 11 квітня 2018 року, нетверезий чоловік повідомив телефоном на лінію «102» про замінування та підготовку вибуху у Волинській обласній клінічній лікарні. У зв’язку з цим було проведено евакуацію медичних працівників та пацієнтів лікувального закладу. Інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.

Особу "мінера" встановили одразу. Під час затримання зловмисника правоохоронцями увечері того ж дня він розбив телефон одного з працівників поліції та завдав тілесних ушкоджень іншому.

Визнавши лучанина винним у вчиненні усіх цих злочинів, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі.

Проте зловмисник не погодився із таким покаранням та оскаржив його в апеляційному порядку, домагаючись встановлення іспитового строку.

Оскаржили вирок і прокурори.

Суд залишив апеляційну скаргу обвинуваченого без задоволення. Його взяли під варту в залі суду. Відтак чоловікові доведеться відсидіти за ґратами 4 роки та 6 місяців.




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Теги: тюрма, замінування
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