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Волинянина «кинули» на гроші шахраї, обіцяючи гарну роботу за кордоном

Волинянина «кинули» на гроші шахраї, обіцяючи гарну роботу за кордоном
У розпалі сезонних робіт за кордоном, куди традиційно вирушають волиняни влітку в пошуках заробітку, пожвавлюються шахраї, ласі до чужих грошей.

Обіцяючи гарні умови роботи, вони виманюють із довірливих громадян чималі суми як гарантію надання робочого місця та виготовлення усіх необхідних для виїзду за кордон і працевлаштування там документів., - інфомує прес-служба прокуратури області.

Від таких шахраїв днями потерпів мешканець села Прилуцьке, який перерахував на вказаний ними картковий рахунок 15500 грн. Після цього телефон шахраїв замовк назавжди і бажаної роботи, втративши кошти, волинянин не отримав.

І такі випадки, на жаль, непоодинокі, суми ж варіюються від тисячі до кількох десятків тисяч гривень.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням бути уважними і обережними, вибираючи надавачів посередницьких послуг при пошуку роботи в інших країнах. Особливо мають насторожити ті спритники, які спілкуються з клієнтами лише віртуально й вимагають оплати на картковий рахунок.

Пам'ятайте, у легальних посередників обов’язково наявна ліцензія на надання таких послуг і вони не беруть оплату наперед, це можна робити тільки після працевлаштування. Окрім того, у договорі з клієнтами агентства повинні прописувати умови роботи і проживання, розмір зарплати, графік роботи і відпочинку.

Лише ваша обачність і здоровий глузд є запорукою того, що ви не станете жертвою шахраїв.




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Теги: шахраї, волинянин
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