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У Києві дитина розбилась на смерть, випавши із балкону багатоповерхівки

У Києві дитина розбилась на смерть, випавши із балкону багатоповерхівки
У Києві на вулиці Симиренка 7-річний хлопчик випав із вікна балкона.

Про це повідомили у столичному відділі комунікації поліції, – передає ТСН.

"Близько 11:00 під час падіння з балкона на другому поверсі отримав смертельні травми хлопчик, 2012 року народження", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, хлопчик перебував удома разом із матір'ю, та коли вона відволіклась, він схилився на москітну сітку на балконному вікні та випав.

Унаслідок падіння дитина отримала несумісні з життям травми.

Наразі відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: смерть, Київ
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