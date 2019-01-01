У Києві дитина розбилась на смерть, випавши із балкону багатоповерхівки





Про це повідомили у столичному відділі комунікації поліції, – передає



"Близько 11:00 під час падіння з балкона на другому поверсі отримав смертельні травми хлопчик, 2012 року народження", – йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, хлопчик перебував удома разом із матір'ю, та коли вона відволіклась, він схилився на москітну сітку на балконному вікні та випав.



Унаслідок падіння дитина отримала несумісні з життям травми.



Наразі відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Симиренка 7-річний хлопчик випав із вікна балкона.Про це повідомили у столичному відділі комунікації поліції, – передає ТСН "Близько 11:00 під час падіння з балкона на другому поверсі отримав смертельні травми хлопчик, 2012 року народження", – йдеться у повідомленні.За попередніми даними, хлопчик перебував удома разом із матір'ю, та коли вона відволіклась, він схилився на москітну сітку на балконному вікні та випав.Унаслідок падіння дитина отримала несумісні з життям травми.Наразі відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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