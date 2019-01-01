У Києві дитина розбилась на смерть, випавши із балкону багатоповерхівки
Сьогодні, 13:50
У Києві на вулиці Симиренка 7-річний хлопчик випав із вікна балкона.
Про це повідомили у столичному відділі комунікації поліції, – передає ТСН.
"Близько 11:00 під час падіння з балкона на другому поверсі отримав смертельні травми хлопчик, 2012 року народження", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, хлопчик перебував удома разом із матір'ю, та коли вона відволіклась, він схилився на москітну сітку на балконному вікні та випав.
Унаслідок падіння дитина отримала несумісні з життям травми.
Наразі відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це повідомили у столичному відділі комунікації поліції, – передає ТСН.
"Близько 11:00 під час падіння з балкона на другому поверсі отримав смертельні травми хлопчик, 2012 року народження", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, хлопчик перебував удома разом із матір'ю, та коли вона відволіклась, він схилився на москітну сітку на балконному вікні та випав.
Унаслідок падіння дитина отримала несумісні з життям травми.
Наразі відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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