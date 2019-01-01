Спіймали «на гарячому»: у Луцьку торгували алкоголем у заборонений час. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку муніципали викрили продавців магазинів, які торгували алкоголем у неналежний для цього час.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Чергове порушення рішення Луцької міської ради щодо заборони продажу алкогольних напоїв в нічний, час цієї ночі, виявили інспектори департаменту в складі ГШР у магазині "Продукти", що на вулиці Сагайдачного, 1.
Крім того, такі ж порушення були виявлені в магазинах "Лювіна" та "Юрій", що розташовані по вулиці Конякіна.
На продавців закладу були складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.
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Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Чергове порушення рішення Луцької міської ради щодо заборони продажу алкогольних напоїв в нічний, час цієї ночі, виявили інспектори департаменту в складі ГШР у магазині "Продукти", що на вулиці Сагайдачного, 1.
Крім того, такі ж порушення були виявлені в магазинах "Лювіна" та "Юрій", що розташовані по вулиці Конякіна.
На продавців закладу були складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.
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