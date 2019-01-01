Спіймали «на гарячому»: у Луцьку торгували алкоголем у заборонений час. ФОТО

У Луцьку муніципали викрили продавців магазинів, які торгували алкоголем у неналежний для цього час.Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.Чергове порушення рішення Луцької міської ради щодо заборони продажу алкогольних напоїв в нічний, час цієї ночі, виявили інспектори департаменту в складі ГШР у магазині "Продукти", що на вулиці Сагайдачного, 1.Крім того, такі ж порушення були виявлені в магазинах "Лювіна" та "Юрій", що розташовані по вулиці Конякіна.На продавців закладу були складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.