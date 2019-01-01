Не минуло і двох днів: у Луцьку просять повернути «старі» маршрути тролейбусів №1 та №2

У Луцьку просять внести зміни до маршрутів тролейбусів №1 та №2 «Бенделіані – Домни Гордіюк».Про це йдеться у петиції, яку зареєструвавТекст петиції подаємо без змін:. Відтепер вони в вихідні дні мають кінцеву зупинку на вулиці Гордіюк. Необхідно негайно вернути попередній розклад з багатьох причин:1. Незручність для населення. Сьогодні люди при поїздці на 40 квартал стали більше вибирати тролейбуси, оскільки це дешевше, також частина людей готова ними добиратися до розважального комплексу "Адреналін сіті". Відсьогодні їх кількість зменшиться, адже тепер ніхто не готовий чекати на тролейбус більше ніж пів години. Окрім того це спричиняє проблеми для пенсіонерів які не мають зайві кошти для маршруток і яким тяжко ходити у зв'язку з віком.2. Відсутність місця для відстою. Вже настав той момент, коли на зупинці значний період часу стоїть 2-3 тролейбуси, майже не залишаючи місця для висадки людей з маршруток. Біля КРЗ є місце де тролейбуси можуть стояти не заважаючи руху транспорту.3. Незрозумілі часові рамки. В заяві ЛПЕ вказно "в міжпіковий час". Незрозуміло коли це. І якщо, наприклад, сів в тролебус на ГПЗ о 10:30, піковий час закінчиться о 11:00 а до зувинки на вулиці Гордіюк доїхати о 11:15, то тролейбус під час маршруту перетвориться з 1 на 1а? І сівши в час пік до кінцевої вже не доїдеш?4. Незручність для працівників ЛПЕ. Водії та кондуктори також люди. Їм також необхідно задовільняти потреби свого організму. Окрім того коло біля КРЗ є приміщення, де вони можуть хоч 5-10 хвилин побути в прохолодному місці (актуально влітку при високій температурі, саме в міжпіковий час), також є місце для обіду», – йдеться у дописі.«Це тільки основні причини. Окрім того це рішення призведе також і до інших наслідків (каприклад зменшення пасажиропотоку для маршруту №5). Саме тому необхідно повернути попередні маршрути», – переконаний лучанин.