Волинська єпархія ПЦУ пояснила скандальну ситуацію зі словами священника про онкохвороби
Сьогодні, 14:28
У Волинській єпархії Православної церкви України розповіли, що священник Юрій Близнюк насправді не мав на меті однозначно стверджувати, що хвороби виникають у людей, які живуть у гріху.
Голова інформаційно-видавничого центру, священник кафедрального собору Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко зауважив, що публікація з позицією священника про походження людських недуг викликала негативний резонанс у суспільстві.
За його словами, на сайті єпархії у публікації і справді були слова: «Доведено, що жіночі й чоловічі онкохвороби виникають у тих, хто вів розпутний спосіб життя, зраджував». Ті, хто передруковував це на сайт єпархії з газети «Волинські новини», одразу не звернули на них пильної уваги. Утім, коли Інформаційне агентство ВолиньPost винесло це у заголовок, то у єпархії провели своєрідне розслідування й виявили, що священник Юрій Близнюк насправді казав дещо інакше.
Як виявилося, журналістка, яка брала інтерв’ю у священника, недослівно розшифрувала його слова. Й коли, за словами Віталія Собка, її попросили скинути аудіозапис, то з'ясували, що у реченні, яке викликало резонанс, Близнюк насправді не був таким однозначним.
«Звісно, може бути і так, що людина, яка захворіла на онкохворобу і не вела рузпусний спосіб життя. Звичайно, це було боляче прочитати і для людини, і для родичів. Я впевнений, що будь-який священник так висловитися не міг», - каже Віталій Собко.
Він зауважив, що і справді у публікації йшлося про те, що нерідко причина хвороб у – гріхопадінні. «Коли ми хворіємо, то правильно думати про те, що першопочатково причину треба шукати у грішному житті людини. Ми так загалом кажемо і посилаємося на святе письмо. Коли Христос зцілював, то казав: «Іди і більше не гріши». Тут ми знаходимо підтвердження цієї тези. Але це лише з одного боку. Але є і інший бік. Коли Христос повернув зір сліпому, його запитали про те, хто згрішив – сліпий чи його батьки. Але Христос сказав: «Не він, і не батьки». А це для того, щоб на ньому виявилася слава Божа. Тому можуть бути і інші причини. Тому неправильно стверджувати, що людина захворіла з причини гріха», - запевнив священник.
Віталій Собко додав, що, на його переконання, отець Юрій Близнюк – насправді хороший священник, який має великий досвід служіння при медичному закладі.
«Це мій колишній учень. Він хороший священник і хороша людина. Ні священник, ні журналістка, яка брала інтерв’ю, ні видання, яке зробило передрук, ніхто не мав наміру когось образити. Якщо це сталося, а це, на жаль, сталося, то мимоволі. Тому ми всі просимо пробачення у тих, для кого це стало образою», - резюмував Голова інформаційно-видавничого центру, священник кафедрального собору Волинської єпархії ПЦУ.
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Голова інформаційно-видавничого центру, священник кафедрального собору Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко зауважив, що публікація з позицією священника про походження людських недуг викликала негативний резонанс у суспільстві.
За його словами, на сайті єпархії у публікації і справді були слова: «Доведено, що жіночі й чоловічі онкохвороби виникають у тих, хто вів розпутний спосіб життя, зраджував». Ті, хто передруковував це на сайт єпархії з газети «Волинські новини», одразу не звернули на них пильної уваги. Утім, коли Інформаційне агентство ВолиньPost винесло це у заголовок, то у єпархії провели своєрідне розслідування й виявили, що священник Юрій Близнюк насправді казав дещо інакше.
Як виявилося, журналістка, яка брала інтерв’ю у священника, недослівно розшифрувала його слова. Й коли, за словами Віталія Собка, її попросили скинути аудіозапис, то з'ясували, що у реченні, яке викликало резонанс, Близнюк насправді не був таким однозначним.
«Звісно, може бути і так, що людина, яка захворіла на онкохворобу і не вела рузпусний спосіб життя. Звичайно, це було боляче прочитати і для людини, і для родичів. Я впевнений, що будь-який священник так висловитися не міг», - каже Віталій Собко.
Він зауважив, що і справді у публікації йшлося про те, що нерідко причина хвороб у – гріхопадінні. «Коли ми хворіємо, то правильно думати про те, що першопочатково причину треба шукати у грішному житті людини. Ми так загалом кажемо і посилаємося на святе письмо. Коли Христос зцілював, то казав: «Іди і більше не гріши». Тут ми знаходимо підтвердження цієї тези. Але це лише з одного боку. Але є і інший бік. Коли Христос повернув зір сліпому, його запитали про те, хто згрішив – сліпий чи його батьки. Але Христос сказав: «Не він, і не батьки». А це для того, щоб на ньому виявилася слава Божа. Тому можуть бути і інші причини. Тому неправильно стверджувати, що людина захворіла з причини гріха», - запевнив священник.
Віталій Собко додав, що, на його переконання, отець Юрій Близнюк – насправді хороший священник, який має великий досвід служіння при медичному закладі.
«Це мій колишній учень. Він хороший священник і хороша людина. Ні священник, ні журналістка, яка брала інтерв’ю, ні видання, яке зробило передрук, ніхто не мав наміру когось образити. Якщо це сталося, а це, на жаль, сталося, то мимоволі. Тому ми всі просимо пробачення у тих, для кого це стало образою», - резюмував Голова інформаційно-видавничого центру, священник кафедрального собору Волинської єпархії ПЦУ.
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