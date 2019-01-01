У Луцьку чоловік викрав авто і на швидкості з’їхав в кювет
Сьогодні, 14:45
Житель міста Рожище викрав авто у Луцьку та спричив аварію.
Інцидент трапився в суботу, 22 червня, - пише ГУНП у Волинській області.
До поліції звернувся чоловік і повідомив, що напередодні ввечері на вулиці Набережній невідомий зловмисник викрав його автомобіль Volkswagen Golf 4. Сума завданих збитків становить понад 120 тис. грн.
У той же день співробітники кримінальної поліції встановили причетність до скоєння цього злочину жителя райцентру Рожище.
Поліцейські з’ясували, що 21-річний зловмисник незаконно заволодів транспортним засобом заявника та під час руху по вулиці Ковельській в Луцьку на швидкості з’їхав із дороги в кювет. Автомобіль правопорушник залишив на місці пригоди й втік.
Поліцейські оперативно затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили йому про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.
Вирішується питання щодо обрання затриманому громадянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився в суботу, 22 червня, - пише ГУНП у Волинській області.
До поліції звернувся чоловік і повідомив, що напередодні ввечері на вулиці Набережній невідомий зловмисник викрав його автомобіль Volkswagen Golf 4. Сума завданих збитків становить понад 120 тис. грн.
У той же день співробітники кримінальної поліції встановили причетність до скоєння цього злочину жителя райцентру Рожище.
Поліцейські з’ясували, що 21-річний зловмисник незаконно заволодів транспортним засобом заявника та під час руху по вулиці Ковельській в Луцьку на швидкості з’їхав із дороги в кювет. Автомобіль правопорушник залишив на місці пригоди й втік.
Поліцейські оперативно затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили йому про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.
Вирішується питання щодо обрання затриманому громадянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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