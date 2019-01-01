У Луцьку чоловік викрав авто і на швидкості з’їхав в кювет

Житель міста Рожище викрав авто у Луцьку та спричив аварію.Інцидент трапився в суботу, 22 червня, - пише ГУНП у Волинській області.До поліції звернувся чоловік і повідомив, що напередодні ввечері на вулиці Набережній невідомий зловмисник викрав його автомобіль Volkswagen Golf 4. Сума завданих збитків становить понад 120 тис. грн.У той же день співробітники кримінальної поліції встановили причетність до скоєння цього злочину жителя райцентру Рожище.Поліцейські з’ясували, що 21-річний зловмисник незаконно заволодів транспортним засобом заявника та під час руху по вулиці Ковельській в Луцьку на швидкості з’їхав із дороги в кювет. Автомобіль правопорушник залишив на місці пригоди й втік.Поліцейські оперативно затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі оголосили йому про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.Вирішується питання щодо обрання затриманому громадянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.