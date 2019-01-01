Тварини хочуть тиші: у Луцьку просять заборонити гучні заходи на іподромі





Відповідну петицію зареєструвала Ольга Преображенська.



«Той факт, що тварини не вміють говорити і не можуть висловити своєї думки,не означає, що вони не страждають!



За законом України



"...Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, СНІ, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби"



Під час проведення масових заходів рівень шуму є понаднормовим. Це виступає причиною розладів здоров'я тварин», – зауважила Ольга Преображенська.



Також лучанка зазначила, що альтернативою для проведення концертів під відкритим небом у місті Луцьку у літню пору року є стадіон «Авангард». Також, написала Ольга, декілька театрів, концертна зала у розважальному центрі "Промінь".



«А надзвичайно голосні шуми від концертів для тварин - це ненормально та неприродно», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять заборонити проведення концертів та фестивалів на іподромі через те, що гучна музика заважає тваринам, які проживають у зоопарку.Відповідну петицію зареєструвала«Той факт, що тварини не вміють говорити і не можуть висловити своєї думки,не означає, що вони не страждають!За законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження" , а саме: Розділ II "ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ" стаття 7 встановлюють "Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість". Саме в цьому положенні зазначається:"...Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, СНІ, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби"Під час проведення масових заходів рівень шуму є понаднормовим. Це виступає причиною розладів здоров'я тварин», – зауважила Ольга Преображенська.Також лучанка зазначила, що альтернативою для проведення концертів під відкритим небом у місті Луцьку у літню пору року є стадіон «Авангард». Також, написала Ольга, декілька театрів, концертна зала у розважальному центрі "Промінь".«А надзвичайно голосні шуми від концертів для тварин - це ненормально та неприродно», – йдеться у дописі.

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