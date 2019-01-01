Тварини хочуть тиші: у Луцьку просять заборонити гучні заходи на іподромі
Сьогодні, 19:24
У Луцьку просять заборонити проведення концертів та фестивалів на іподромі через те, що гучна музика заважає тваринам, які проживають у зоопарку.
Відповідну петицію зареєструвала Ольга Преображенська.
«Той факт, що тварини не вміють говорити і не можуть висловити своєї думки,не означає, що вони не страждають!
За законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", а саме: Розділ II "ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ" стаття 7 встановлюють "Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість". Саме в цьому положенні зазначається:
"...Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, СНІ, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби"
Під час проведення масових заходів рівень шуму є понаднормовим. Це виступає причиною розладів здоров'я тварин», – зауважила Ольга Преображенська.
Також лучанка зазначила, що альтернативою для проведення концертів під відкритим небом у місті Луцьку у літню пору року є стадіон «Авангард». Також, написала Ольга, декілька театрів, концертна зала у розважальному центрі "Промінь".
«А надзвичайно голосні шуми від концертів для тварин - це ненормально та неприродно», – йдеться у дописі.
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Відповідну петицію зареєструвала Ольга Преображенська.
«Той факт, що тварини не вміють говорити і не можуть висловити своєї думки,не означає, що вони не страждають!
За законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", а саме: Розділ II "ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ" стаття 7 встановлюють "Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість". Саме в цьому положенні зазначається:
"...Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, СНІ, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби"
Під час проведення масових заходів рівень шуму є понаднормовим. Це виступає причиною розладів здоров'я тварин», – зауважила Ольга Преображенська.
Також лучанка зазначила, що альтернативою для проведення концертів під відкритим небом у місті Луцьку у літню пору року є стадіон «Авангард». Також, написала Ольга, декілька театрів, концертна зала у розважальному центрі "Промінь".
«А надзвичайно голосні шуми від концертів для тварин - це ненормально та неприродно», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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