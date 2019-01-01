Повідомили, коли Генконсульство Польщі у Луцьку не працюватиме
Сьогодні, 15:06
У Луцьку не працюватиме Генконсульство Польщі.
Про це стало відомо на сайті консульства.
Зазначають, що вихідні у консульства будуть 17, 20, а також 28 червня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генконсульстві Польщі та офісі команди Зеленського в Луцьку вибухівки не знайшли
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо на сайті консульства.
Зазначають, що вихідні у консульства будуть 17, 20, а також 28 червня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генконсульстві Польщі та офісі команди Зеленського в Луцьку вибухівки не знайшли
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Повідомили, коли Генконсульство Польщі у Луцьку не працюватиме
Сьогодні, 15:06
У Луцьку чоловік викрав авто і на швидкості з’їхав в кювет
Сьогодні, 14:45
Волинська єпархія ПЦУ пояснила скандальну ситуацію зі словами священника про онкохвороби
Сьогодні, 14:28
Не минуло і двох днів: у Луцьку просять повернути «старі» маршрути тролейбусів №1 та №2
Сьогодні, 14:17