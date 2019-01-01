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В Україні заборонили відомі ліки від алергії

В Україні заборонили відомі ліки від алергії
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії антигістамінного препарату "Acatar acti-tabs".

Таке рішення прийняли у п’ятницю, 21 червня, - пише 24 канал.

Мова йде про препарат Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Виробником ліків є US Pharmacia Sp. Z o.o., Вроцлав (Польща).

Заборону на всі серії препарату встановили через виявлення незареєстрованої серії U 1706302 на території України.

Ліки застосовуються для полегшення симптомів та лікування нежитю, закладеності носа, чхання, свербіння, водянистих очей і синусового скупчення, яке спричинила алергія, застуда або грип.

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Теги: ліки, алергія
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