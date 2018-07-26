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У Луцьку в покинутій хаті поселилися роми

У Луцьку в покинутій хаті поселилися роми
Лучанин підготував проект на приватизацію власної земельної ділянки під будинком. Усі сусіди погодили приватизацію. Своєю чергою, проблема виникла з погодженням з боку сусідньої земельної ділянки, де в покинутому будинку оселилися роми.

Про це йшлося 24 червня під час постійної комісії Луцької міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, - пишуть Волинські новини.

Так, до міськради звернувся Роман Тимощук, який проживає на вулиці Макарова. Він підготував проект приватизації земельної ділянки.

Як розповів, сусіди погодили проект. Проблема виникла з покинутим будинком, де близько 10 років не проживають офіційні власники. Спадкоємців на майно немає. Зараз у хаті поселилися роми.

«Там жили дід з бабою, які померли понад 10 років тому. Хата пустувала, земля не оформлена, і там поселилися роми», – сказав Роман Тимощук.

І додав, що за вказаною адресою неодноразово викликали поліцію, оскільки йдеться про порушення громадського порядку.

Як звернув увагу депутат Микита Рабан, оскільки офіційних спадкоємців немає, то згадана земля стає власністю міської ради.

Урешті комісія погодила проект рішення.

Після розгляду його на сесії стане можливим звернення лучанина до земельного управління щодо погодження меж земельної ділянки під приватизацію.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: роми, Луцьк, хата
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