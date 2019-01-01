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На Волині браконьєри ловили червонокнижну рибу. ФОТО

На Волині браконьєри ловили червонокнижну рибу. ФОТО
Поблизу селища Голоби Ковельського району викрили чоловіків, які ловили червонокнижкних карасів.

Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.

22 червня 2019 року патруль спільно з працівниками поліції викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на території загальнозоологічного заказника «Урочище Стахор», поблизу с. Битець Ковельського району Волинської області.

Близько 9 години ранку затримали порушників, які з гумового човна здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – десятьма риболовецькими сітками. У сітках знаходилась така кількість риби: лин – 46 екз., карась сріблястий – 10 екз., карась золотий (червонокнижний) – 8 екз., щука – 2 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 24 кг. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 13 804 грн.

На осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Водні біоресурси та незаконне знаряддя лову вилучили до рішення суду.

«Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки кримінального злочину відповідальність за що передбачено ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом), на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділення поліції для встановлення наявності кримінального злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.

Довідково:

Стаття 249 КК України (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом) карається штрафом у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

На Волині браконьєри ловили червонокнижну рибу. ФОТО
На Волині браконьєри ловили червонокнижну рибу. ФОТО

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Теги: риба, Волинь, браконьєр, порушення
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