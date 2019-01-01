На Волині браконьєри ловили червонокнижну рибу. ФОТО
Сьогодні, 16:03
Поблизу селища Голоби Ковельського району викрили чоловіків, які ловили червонокнижкних карасів.
Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.
22 червня 2019 року патруль спільно з працівниками поліції викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на території загальнозоологічного заказника «Урочище Стахор», поблизу с. Битець Ковельського району Волинської області.
Близько 9 години ранку затримали порушників, які з гумового човна здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – десятьма риболовецькими сітками. У сітках знаходилась така кількість риби: лин – 46 екз., карась сріблястий – 10 екз., карась золотий (червонокнижний) – 8 екз., щука – 2 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 24 кг. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 13 804 грн.
На осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Водні біоресурси та незаконне знаряддя лову вилучили до рішення суду.
«Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки кримінального злочину відповідальність за що передбачено ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом), на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділення поліції для встановлення наявності кримінального злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
Довідково:
Стаття 249 КК України (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом) карається штрафом у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.
22 червня 2019 року патруль спільно з працівниками поліції викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на території загальнозоологічного заказника «Урочище Стахор», поблизу с. Битець Ковельського району Волинської області.
Близько 9 години ранку затримали порушників, які з гумового човна здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – десятьма риболовецькими сітками. У сітках знаходилась така кількість риби: лин – 46 екз., карась сріблястий – 10 екз., карась золотий (червонокнижний) – 8 екз., щука – 2 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 24 кг. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 13 804 грн.
На осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Водні біоресурси та незаконне знаряддя лову вилучили до рішення суду.
«Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки кримінального злочину відповідальність за що передбачено ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом), на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділення поліції для встановлення наявності кримінального злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
Довідково:
Стаття 249 КК України (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом) карається штрафом у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Села Битець у Ковельському районі немає, є - Битень...
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