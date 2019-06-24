Закликають допомогти матері загиблого волинського Героя, яка тяжко хворіє
Сьогодні, 16:14
Небайдужих волинян просять допомогти матері загиблого бійця Олені Костюк, яка тяжко хворіє.
У червні 2015 року жінка втратила в зоні АТО сина, - пише Володимир медіа.
Олена мешкає у Володимирі – Волинському, самотужки ставить на ноги неповнолітню доньку, так як декілька років назад її чоловік помер.
Нещодавно Олена дізналася про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров’я. Стан здоров’я зараз значно погіршився. Коштів для боротьби з хворобою немає.
Реквізити для благодійників:
Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.
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У червні 2015 року жінка втратила в зоні АТО сина, - пише Володимир медіа.
Олена мешкає у Володимирі – Волинському, самотужки ставить на ноги неповнолітню доньку, так як декілька років назад її чоловік помер.
Нещодавно Олена дізналася про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров’я. Стан здоров’я зараз значно погіршився. Коштів для боротьби з хворобою немає.
Реквізити для благодійників:
Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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