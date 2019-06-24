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Закликають допомогти матері загиблого волинського Героя, яка тяжко хворіє

Закликають допомогти матері загиблого волинського Героя, яка тяжко хворіє
Небайдужих волинян просять допомогти матері загиблого бійця Олені Костюк, яка тяжко хворіє.

У червні 2015 року жінка втратила в зоні АТО сина, - пише Володимир медіа.

Олена мешкає у Володимирі – Волинському, самотужки ставить на ноги неповнолітню доньку, так як декілька років назад її чоловік помер.

Нещодавно Олена дізналася про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров’я. Стан здоров’я зараз значно погіршився. Коштів для боротьби з хворобою немає.

Реквізити для благодійників:

Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.

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Теги: Олена Костюк, допомога, син, АТО
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