Закликають допомогти матері загиблого волинського Героя, яка тяжко хворіє





У червні 2015 року жінка втратила в зоні АТО сина, - пише



Олена мешкає у Володимирі – Волинському, самотужки ставить на ноги неповнолітню доньку, так як декілька років назад її чоловік помер.



Нещодавно Олена дізналася про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров’я. Стан здоров’я зараз значно погіршився. Коштів для боротьби з хворобою немає.



Реквізити для благодійників:



Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.

Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.

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