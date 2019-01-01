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Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО

Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Щороку на місці, де радянська влада знищила понад 2000 українців, відбувається акція «Ніч у Луцькій тюрмі».

«Таким чином молодь прагне нагадати суспільству: пам’ять про жертв тоталітарної системи повинна виховувати наступні покоління борців», – вважають у центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк.

22 червня о 21-ій годині під мурами Луцької тюрми простонеба розпочалась гутірка. У ній взяли участь історик-краєзнавець Сергій Годлевський, протоієрей Петро Отаманів, один із засновників Свято-Архангельського монастиря та Лариса Токарук, дослідниця історії Української гімназії у Луцьку.

Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО


Розмовляли про розстріл в’язнів Луцької тюрми 23-24 червня 1941 року, ймовірні місця захоронень та пошук історичної справедливості; Українську гімназію у Луцьку як «розсадник українського націоналізму»; історію становлення Свято-Архангельського монастиря та чому важливо, аби на місці масових розстрілів розміщувався храм.

Після гутірки у монастирі відбулось Богослужіння – заупокійна літія за невинно розстріляними в’язнями Луцької тюрми.

Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО


Згодом усі, хто відчули у собі сили та духовну потребу мали змогу провести ніч у вологій та холодній тюремній камері, аби якомога глибше відчути, що переживали та про що думали в’язні Луцької тюрми за декілька годин до розстрілу.

У рамках акції учасники до світанку перебували у тюрмі: переглядали документальний фільм Андрія Гнатюка «Пам’яті в’язнів Луцької тюрми», програму «Розсекречена Історія. Розстріл у Луцькій в’язниці», читали спогади Миколи Куделі та Бориса Стасишина, вивчали повстанські пісні, писали «листи у минуле» та ділили між собою окраєць чорного хліба.

Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО


«Сьогодні я невипадково опинився у цьому важливому місці. Мене оточують молоді, позитивні, добрі, щирі і справжні українці, які люблять свою землю так, як і любили її в’язні Луцької тюрми. Ми пам’ятаємо про них і будемо пам’ятати поки будуть битися наші серця», – зазначив учасник акції Юрій.

Організаторами цього заходу стали: КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк», ГО «ВМР «Національний Альянс» та НСОУ «Пласт».

Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО
Окраєць хліба на двадцятьох: молодь провела ніч у стінах Луцької тюрми. ФОТО


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Теги: Луцьк, тюрма, ніч у Луцькій тюрмі, молодь, патріоти, історія, розстріли
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