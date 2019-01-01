Волиняни – золоті призери Європейських ігор
Сьогодні, 20:55
У Мінську з 21 по 30 червня проходять ІІ Європейські ігри. Збірну України представляють 198 спортсменів у 15 видах спорту. Серед них – шестеро волинян.
Про це інформує прес-служба Волинської ОДА.
Волиняни, які беруть участь у змаганнях:
Рибачок Андрій – веслування;
Вандюк Андрій – веслування;
Повх Марія – веслування;
Коб Тетяна – бокс;
Гуцол Євген – легка атлетика;
Даниленко Данило – легка атлетика.
За результатами другого дня змагань волинські спортсмени вибороли дві золоті медалі. Данило Даниленко показав найвищий результат в змішаній легкоатлетичній естафеті на дистанції 4×400, а Євген Гуцол – у змішаній легкоатлетичній естафеті-переслідуванні – 800м - 600м - 400м - 200м. Обидва спортсмени є учнями обласної школи вищої спортивної майстерності.
Окрім того, ковельська боксерка Тетяна Коб здобула першу перемогу у боксерському поєдину. У ваговій категорії 51 кг у попередніх поєдинках (1/8 фіналу) волинянка перемогла білоруську боксерку Вольху Лущик. А у чвертьфіналі Тетяна Коб зустрінеться з представницею Туреччини Бусе Чакироглу.
Варто зауважити, що «Європейські ігри» започатковані у Європі з 2015 року за аналогією до Паназіатських чи Панамериканських ігор. Сьогодні до їхньої спортивної програми входить 15 олімпійських та 2 неолімпійських дисципліни. Змагання проводяться раз в чотири роки за рік до літніх Олімпійських ігор.
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Про це інформує прес-служба Волинської ОДА.
Волиняни, які беруть участь у змаганнях:
Рибачок Андрій – веслування;
Вандюк Андрій – веслування;
Повх Марія – веслування;
Коб Тетяна – бокс;
Гуцол Євген – легка атлетика;
Даниленко Данило – легка атлетика.
За результатами другого дня змагань волинські спортсмени вибороли дві золоті медалі. Данило Даниленко показав найвищий результат в змішаній легкоатлетичній естафеті на дистанції 4×400, а Євген Гуцол – у змішаній легкоатлетичній естафеті-переслідуванні – 800м - 600м - 400м - 200м. Обидва спортсмени є учнями обласної школи вищої спортивної майстерності.
Окрім того, ковельська боксерка Тетяна Коб здобула першу перемогу у боксерському поєдину. У ваговій категорії 51 кг у попередніх поєдинках (1/8 фіналу) волинянка перемогла білоруську боксерку Вольху Лущик. А у чвертьфіналі Тетяна Коб зустрінеться з представницею Туреччини Бусе Чакироглу.
Варто зауважити, що «Європейські ігри» започатковані у Європі з 2015 року за аналогією до Паназіатських чи Панамериканських ігор. Сьогодні до їхньої спортивної програми входить 15 олімпійських та 2 неолімпійських дисципліни. Змагання проводяться раз в чотири роки за рік до літніх Олімпійських ігор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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