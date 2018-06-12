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У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО

У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали демонтували самовільно встановлені сараї та гаражі на вулиці Ландау біля будинків №1,3,5.

Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.

Інспектори відділу демонтажів департаменту неодноразово повідомляли власників вказаних споруд про їх незаконне розміщення та необхідність проведення самостійного демонтажу. Тому, всі громадяни мали достатнього часу для того щоб демонтувати свої споруди в добровільному порядку.

Відтак, демонтажні роботи за даною адресою продовжуватимуться.

У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО

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Теги: муніципали, гаражі
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