У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО





Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.



Інспектори відділу демонтажів департаменту неодноразово повідомляли власників вказаних споруд про їх незаконне розміщення та необхідність проведення самостійного демонтажу. Тому, всі громадяни мали достатнього часу для того щоб демонтувати свої споруди в добровільному порядку.



Відтак, демонтажні роботи за даною адресою продовжуватимуться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали демонтували самовільно встановлені сараї та гаражі на вулиці Ландау біля будинків №1,3,5.Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.Інспектори відділу демонтажів департаменту неодноразово повідомляли власників вказаних споруд про їх незаконне розміщення та необхідність проведення самостійного демонтажу. Тому, всі громадяни мали достатнього часу для того щоб демонтувати свої споруди в добровільному порядку.Відтак, демонтажні роботи за даною адресою продовжуватимуться.

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