У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО
Сьогодні, 16:33
У Луцьку муніципали демонтували самовільно встановлені сараї та гаражі на вулиці Ландау біля будинків №1,3,5.
Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.
Інспектори відділу демонтажів департаменту неодноразово повідомляли власників вказаних споруд про їх незаконне розміщення та необхідність проведення самостійного демонтажу. Тому, всі громадяни мали достатнього часу для того щоб демонтувати свої споруди в добровільному порядку.
Відтак, демонтажні роботи за даною адресою продовжуватимуться.
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Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.
Інспектори відділу демонтажів департаменту неодноразово повідомляли власників вказаних споруд про їх незаконне розміщення та необхідність проведення самостійного демонтажу. Тому, всі громадяни мали достатнього часу для того щоб демонтувати свої споруди в добровільному порядку.
Відтак, демонтажні роботи за даною адресою продовжуватимуться.
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