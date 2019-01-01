У Луцькому районі зникла ще одна 16-річна дівчина

Поліцейські розшукують, жительку села Зміїнець Луцького району, яка вийшла з дому і не повернулась.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,24 червня до поліції звернувся дідусь неповнолітньої. За його словами, дівчина в п’ятницю, 21 червня, пішла з дому та не повернулася.Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».