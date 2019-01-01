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У Луцькому районі зникла ще одна 16-річна дівчина. ФОТО

У Луцькому районі зникла ще одна 16-річна дівчина. ФОТО
Поліцейські розшукують Войтюк Анастасію Антонівну, жительку села Зміїнець Луцького району, яка вийшла з дому і не повернулась.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 23 червня зникла жителька села Білосток Луцького району Кароліна Алесанян.

24 червня до поліції звернувся дідусь неповнолітньої. За його словами, дівчина в п’ятницю, 21 червня, пішла з дому та не повернулася.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».

У Луцькому районі зникла ще одна 16-річна дівчина. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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