У Луцькому районі зникла ще одна 16-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 16:51
Поліцейські розшукують Войтюк Анастасію Антонівну, жительку села Зміїнець Луцького району, яка вийшла з дому і не повернулась.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 23 червня зникла жителька села Білосток Луцького району Кароліна Алесанян.
24 червня до поліції звернувся дідусь неповнолітньої. За його словами, дівчина в п’ятницю, 21 червня, пішла з дому та не повернулася.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 23 червня зникла жителька села Білосток Луцького району Кароліна Алесанян.
24 червня до поліції звернувся дідусь неповнолітньої. За його словами, дівчина в п’ятницю, 21 червня, пішла з дому та не повернулася.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація з приводу місцезнаходження неповнолітньої, невідкладно повідомити на лінію служби «102».
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