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У Луцьку на меморіалі вандали потрощили підставку для вінків. ВІДЕО

У Луцьку на меморіалі вандали потрощили підставку для вінків. ВІДЕО
У Луцьку невідомі поламали металеву підставку для вінків біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи на меморіалі “Вічна слава”.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник голови ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Ростислав Кухтей.

“Зірвано, потрощано, покручено. Спочатку була версія, що це механічна прибирання і машиною чи трактором наїхали. Поліція перевіряє цей випадок", - розповів Ростислав Кухтей.

"Я звернув увагу, що немає того віночка на який ми складали усі квіти. Побачив що він стоїть підпертий під цю сторону. В суботу мене опитали працівники поліції по цьому питанню. Люди фактично врятували півсвіту. Неприємно на душі", - каже ліквідатор аварії на ЧАЕС Анатолій Носалюк.

Ростислав Кухтей каже, що ліквідаторів щороку меншає. На Волині нині їх - до двох тисяч.

Речник Головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль телефоном підтвердив, що до поліції надходило повідомлення про пошкодження металевої підставки, що на меморіалі “Вічна слава” обласного центру. Нині проводиться перевірка.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: вандали, меморіал
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