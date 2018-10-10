На Волині лікарі видалили пацієнту нирку, уражену величезною пухлиною. ФОТО 18+





Про це інформує «Ковельське МТМО» на своїй сторінці у facebook.



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Лікарі нагадують волинянам, що регулярне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі лікарі урологи провели складну операцію з видалення нирки через її ураження великою пухлиною.Про це інформує «Ковельське МТМО» на своїй сторінці у facebook.Лікарі нагадують волинянам, що регулярне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування.

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