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На Волині лікарі видалили пацієнту нирку, уражену величезною пухлиною. ФОТО 18+

На Волині лікарі видалили пацієнту нирку, уражену величезною пухлиною. ФОТО 18+
У Ковелі лікарі урологи провели складну операцію з видалення нирки через її ураження великою пухлиною.

Про це інформує «Ковельське МТМО» на своїй сторінці у facebook.

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Лікарі нагадують волинянам, що регулярне проходження медоглядів забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях та їх успішне лікування.

На Волині лікарі видалили пацієнту нирку, уражену величезною пухлиною. ФОТО 18+
На Волині лікарі видалили пацієнту нирку, уражену величезною пухлиною. ФОТО 18+

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Теги: лікарі, Волинь, нирка
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