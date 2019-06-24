Волинському «Фаберже» не хочуть давати звання почесного жителя Володимира

Анатолію Бойку не хочуть надати звання почесного жителя міста. Поки не буде конкретних доводів, що чоловік заслуговує носити таке звання, комісія, що опікується питанням культури, не може затвердити таку пропозицію.



Про це йшлося сьогодні, 24 червня, під час засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва у Володимир-Волинській міській раді, - пише видання



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Яйце в яйці, а у яйці…»: секрети роботи волинського Фаберже



Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Роман Віслобоков, власне, подав пропозицію удостоїти володимирського «фаберже» таким званням. Також він зазначив, що зараз готують документи про подання Анатолія Бойка до «Книги рекордів Гіннеса».



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Робить те, чого інші не вміють: історія «волинського Фаберже»



Голова комісії Світалана Федонюк запевнила, що звання почесного громадянина може носити тільки той житель, який прославив рідне місто. Натомість, за її словами, Анатолій Бойко не зробив чогось важливого для міста, а просто займається улюбленою справою і так заробляє на життя.



Тож, Роман Віслобоков зазначив, що підготує аргументи для того, щоб таки надати місцевому «фаберже» звання почесного громадянина міста.



До слова, володимирчанин Анатолій Бойко є заслуженим майстром народної творчості, відомим в Україні та поза її межами своїми унікальними роботами з яєчної шкарлупи. Він робить писанкам плетиво зі срібла і бурштину. Майстер з Волині навіть потрапив до Книги рекордів України. Працює звичайнісінькою бормашиною і абсолютно безкоштовно вчить дітей робити ажурні шедеври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинському «Фаберже» з міста Володимир-Волинськийне хочуть надати звання почесного жителя міста. Поки не буде конкретних доводів, що чоловік заслуговує носити таке звання, комісія, що опікується питанням культури, не може затвердити таку пропозицію.Про це йшлося сьогодні, 24 червня, під час засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва у Володимир-Волинській міській раді, - пише видання Княжий град Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Роман Віслобоков, власне, подав пропозицію удостоїти володимирського «фаберже» таким званням. Також він зазначив, що зараз готують документи про подання Анатолія Бойка до «Книги рекордів Гіннеса».Голова комісії Світалана Федонюк запевнила, що звання почесного громадянина може носити тільки той житель, який прославив рідне місто. Натомість, за її словами, Анатолій Бойко не зробив чогось важливого для міста, а просто займається улюбленою справою і так заробляє на життя.Тож, Роман Віслобоков зазначив, що підготує аргументи для того, щоб таки надати місцевому «фаберже» звання почесного громадянина міста.До слова, володимирчанин Анатолій Бойко є заслуженим майстром народної творчості, відомим в Україні та поза її межами своїми унікальними роботами з яєчної шкарлупи. Він робить писанкам плетиво зі срібла і бурштину. Майстер з Волині навіть потрапив до Книги рекордів України. Працює звичайнісінькою бормашиною і абсолютно безкоштовно вчить дітей робити ажурні шедеври.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію