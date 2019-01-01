Сакартвело замість Грузії: Порошенко закликав підтримати країну у протистоянні з Росією
Сьогодні, 17:49
Екс-президент України, очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав українців підтримати Грузію, у якій зараз тривають антиросійські протести.
Про це Порошенко сказав у відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook.
Він зауважив, що очолювана ним політична сила повністю солідарна з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією. За словами екс-президента України, Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення і завдає удару по туристичній Грузії.
"Ми, українці, не повинні залишити у біді своїх грузинських братів. Звичайно я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до Уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки", - йдеться у зверненні.
Порошенко пригадав, що Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва.
"Бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело.
Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!" - переконаний Порошенко.
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Про це Порошенко сказав у відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook.
Він зауважив, що очолювана ним політична сила повністю солідарна з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією. За словами екс-президента України, Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення і завдає удару по туристичній Грузії.
"Ми, українці, не повинні залишити у біді своїх грузинських братів. Звичайно я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до Уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки", - йдеться у зверненні.
Порошенко пригадав, що Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва.
"Бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело.
Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!" - переконаний Порошенко.
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