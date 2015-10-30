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В Україні підвищать пенсії тим, хто має великий стаж і малі зарплати

В Україні підвищать пенсії тим, хто має великий стаж і малі зарплати
Кабінет міністрів підвищить пенсії пенсіонерам із великим стажем, але невеликими заробітними платами на постійній основі. 

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, - пише ТСН.

"Уряд відновлює справедливість щодо пенсіонерів, які мають великий стаж і невеликі виплати через малі заробітні плати. Ми пообіцяли напрацювати потрібні рішення і вели цю роботу ще від січня 2018 року. Ми знайшли потрібні механізми", - написав він.

За словами Гройсмана, завдяки можливостям економіки та загальному економічному зростанню, в уряді фіналізували рішення, які дадуть змогу збільшити виплати пенсіонерам із великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі від 1 липня.

"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти. Жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років від 1 липня отримають підвищення. Пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн. Це буде черговий етап перерахунку, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - додав він.

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Теги: пенсії, підвищення
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Коментарі 1
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Уявляю які будуть зміни. У мене стаж 49 років і пенсія 2110 грн. Молодь нікому не вірте кругом брешуть.
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