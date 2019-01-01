вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Четверо однокласників з луцької школи склали ЗНО на 200 балів

Четверо однокласників з луцької школи склали ЗНО на 200 балів
У Луцькому НВК № 9 на максимум склали зовнішнє незалежне оцінювання четверо випускників-однокласників.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Зауважують, що загалом на Волині 15 випускників зклали ЗНО на максимум.

Завідувачка центру ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко повідомила, що це високий результат у порівнянні з минулими роками.

«Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе з математики, ми маємо 2 таких результати, з біології – 2, і хімія, хімія здивувала усіх, тому що в масштабах нашої області 8 200-бальних результатів. Маємо 200 бальний результат з німецької мови єдиний в масштабах України», – розповіла Корнейко.

Так, у школі №9 міста Луцька лише в одному класі – одразу 4 випускники-вундеркінди. Двоє з них склали на максимум ЗНО з математики, ще один – з хімії, а їхня однокласниця – з біології.

Детальніше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, вундеркінди, 200 балів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 червня
Сьогодні, 19:00
Відомі деталі жорстокої розправи над 9-річним хлопчиком у Києві
Сьогодні, 18:55
Четверо однокласників з луцької школи склали ЗНО на 200 балів
Сьогодні, 18:40
На Волині рятувальники мотопомпами гасили пожежу торфу
Сьогодні, 18:17
У Луцьку патрульні виявили маршрутку з «липовими» документами
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
Троє вундеркіндів з Волині склали ЗНО на максимум – 200 балів Троє вундеркіндів з Волині склали ЗНО на максимум – 200 балів
19 червень, 13:48
Встановили поріг «склав/не склав» для ЗНО з іноземних мов Встановили поріг «склав/не склав» для ЗНО з іноземних мов
20 червень, 03:47
Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО
19 червень, 20:43
Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу
14 червень, 07:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Сьогодні, 19:44
 0
Тварини хочуть тиші: у Луцьку просять заборонити гучні заходи на іподромі
Сьогодні, 19:24
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Відомі деталі жорстокої розправи над 9-річним хлопчиком у Києві
Сьогодні, 18:55
 0
Четверо однокласників з луцької школи склали ЗНО на 200 балів
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿