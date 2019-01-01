Четверо однокласників з луцької школи склали ЗНО на 200 балів





Про це йдеться у сюжеті



Зауважують, що загалом на Волині 15 випускників зклали ЗНО на максимум.



Завідувачка центру ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко повідомила, що це високий результат у порівнянні з минулими роками.



«Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе з математики, ми маємо 2 таких результати, з біології – 2, і хімія, хімія здивувала усіх, тому що в масштабах нашої області 8 200-бальних результатів. Маємо 200 бальний результат з німецької мови єдиний в масштабах України», – розповіла Корнейко.



Так, у школі №9 міста Луцька лише в одному класі – одразу 4 випускники-вундеркінди. Двоє з них склали на максимум ЗНО з математики, ще один – з хімії, а їхня однокласниця – з біології.



Детальніше – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому НВК № 9 на максимум склали зовнішнє незалежне оцінювання четверо випускників-однокласників.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Зауважують, що загалом на Волині 15 випускників зклали ЗНО на максимум.Завідувачка центру ЗНО Волинського ІППОповідомила, що це високий результат у порівнянні з минулими роками.«Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе з математики, ми маємо 2 таких результати, з біології – 2, і хімія, хімія здивувала усіх, тому що в масштабах нашої області 8 200-бальних результатів. Маємо 200 бальний результат з німецької мови єдиний в масштабах України», – розповіла Корнейко.Так, у школі №9 міста Луцька лише в одному класі – одразу 4 випускники-вундеркінди. Двоє з них склали на максимум ЗНО з математики, ще один – з хімії, а їхня однокласниця – з біології.Детальніше – у сюжеті.

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