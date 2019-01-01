Четверо однокласників з луцької школи склали ЗНО на 200 балів
Сьогодні, 18:40
У Луцькому НВК № 9 на максимум склали зовнішнє незалежне оцінювання четверо випускників-однокласників.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зауважують, що загалом на Волині 15 випускників зклали ЗНО на максимум.
Завідувачка центру ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко повідомила, що це високий результат у порівнянні з минулими роками.
«Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе з математики, ми маємо 2 таких результати, з біології – 2, і хімія, хімія здивувала усіх, тому що в масштабах нашої області 8 200-бальних результатів. Маємо 200 бальний результат з німецької мови єдиний в масштабах України», – розповіла Корнейко.
Так, у школі №9 міста Луцька лише в одному класі – одразу 4 випускники-вундеркінди. Двоє з них склали на максимум ЗНО з математики, ще один – з хімії, а їхня однокласниця – з біології.
Детальніше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зауважують, що загалом на Волині 15 випускників зклали ЗНО на максимум.
Завідувачка центру ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко повідомила, що це високий результат у порівнянні з минулими роками.
«Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе з математики, ми маємо 2 таких результати, з біології – 2, і хімія, хімія здивувала усіх, тому що в масштабах нашої області 8 200-бальних результатів. Маємо 200 бальний результат з німецької мови єдиний в масштабах України», – розповіла Корнейко.
Так, у школі №9 міста Луцька лише в одному класі – одразу 4 випускники-вундеркінди. Двоє з них склали на максимум ЗНО з математики, ще один – з хімії, а їхня однокласниця – з біології.
Детальніше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 червня
Сьогодні, 19:00
Відомі деталі жорстокої розправи над 9-річним хлопчиком у Києві
Сьогодні, 18:55
Четверо однокласників з луцької школи склали ЗНО на 200 балів
Сьогодні, 18:40
На Волині рятувальники мотопомпами гасили пожежу торфу
Сьогодні, 18:17
У Луцьку патрульні виявили маршрутку з «липовими» документами
Сьогодні, 17:59