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Рятівник теж пішов під воду: на Волині потонула неповнолітня дівчина

Рятівник теж пішов під воду: на Волині потонула неповнолітня дівчина
У Волинській області вода забрала життя неповнолітньої місцевої жительки. Трагедія сталася у понеділок, 24 червня.

Про це повідомляє інтернет-видання "Буг".

Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, зранку компанія молодих людей приїхала відпочивати в ресторанний комплекс "Три бобри". Дівчина пішла купатися і один із друзів помітив, що вона тоне. Хлопець взявся рятувати подругу, але так як сам не вмів плавати, почав тонути.

Витягнути з водоймища утопаючих кинувся інший хлопець, однак дівчину врятувати не вдалося.

Рятувальники підняли тіло.

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Теги: Волинь, смерть, трагедія
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