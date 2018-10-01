Рятівник теж пішов під воду: на Волині потонула неповнолітня дівчина





Про це повідомляє інтернет-видання



Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, зранку компанія молодих людей приїхала відпочивати в ресторанний комплекс "Три бобри". Дівчина пішла купатися і один із друзів помітив, що вона тоне. Хлопець взявся рятувати подругу, але так як сам не вмів плавати, почав тонути.



Витягнути з водоймища утопаючих кинувся інший хлопець, однак дівчину врятувати не вдалося.



Рятувальники підняли тіло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області вода забрала життя неповнолітньої місцевої жительки. Трагедія сталася у понеділок, 24 червня.Про це повідомляє інтернет-видання "Буг" Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, зранку компанія молодих людей приїхала відпочивати в ресторанний комплекс "Три бобри". Дівчина пішла купатися і один із друзів помітив, що вона тоне. Хлопець взявся рятувати подругу, але так як сам не вмів плавати, почав тонути.Витягнути з водоймища утопаючих кинувся інший хлопець, однак дівчину врятувати не вдалося.Рятувальники підняли тіло.

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