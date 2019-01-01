У Луцьку замок Любарта обростає хащами





Про це йдеться у сюжеті



У розпал туристичного сезону навколо середньовічної споруди – туристичної принади обласного центру - хащі. Валентин Яковюк приїхав до Луцька з Рівного. Чоловік багато подорожує Україною і закордоном. Розповідає: 5 років планував приїхати і відвідати Луцький Замок. Побачене, каже, не виправдало очікувань.



«Хотів побачити і вже здалеку бачу, що не так принадливо, як хотілось би. Це ж можна тут зробити щось таке щоб привернути увагу. То ж лицарські турніри проходять. Базар. Тут відразу виходиш6 кропива і кущі. Зрізать треба. Що тут ще планувать? Привести до пуття. Можливо, є різні насипи, щоб сток був», каже чоловік.







Натомість окремі місцеві жителі вважають, що раніше хащі були значно більші і переконані, що зрізати бур’яни не потрібно.



«Ні, не треба. Того що воно ж тримає землю. Його позрізати, або викорчувати, воно все осунеться. Такі високі позрізали дерева, а ці вони спеціально коріння дають щоб не осовувався замок, земля», - стверджує Леонід Гопанчук, який живе поблизу замку більше 40 років.







Навколо замку територія в понад 700 м.кв. нині у бур’янах. За словами директора історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павла Рудецького, середньовічна споруда - на балансі держави. Грошей на благоустрій навколо нього не передбачено. За кошти міського бюджету очистили від хащів і підстригли газон біля В’їзної вежі. Раз в рік навесні за 50 тисяч гривень директор заповідника наймає робітників, які прибирають від самосівів усю територію навколо. Для доведення валів замку до європейського рівня, каже директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павло Рудецький, потрібно таке: «Треба багато коштів, тому що треба існуючу цю колючку прибрати, крім того там є місця де земля свого часу повибиралася. Її треба туди довести, вирівняти. Тоді після цього покласти спеціальну армуючу сітку, посіяти по ній спеціальний вид трави, яка б мала міцну кореневу систему і щоб зберігала вали замку від осипів. А вже тоді можна приводити їх в порядок і підтримувати».



Павло Рудецький каже, 3 роки тому спеціалісти департаменту ЖКГ Луцької міськради підрахували вартість таких робіт і оцінили в мільйон гривень. Нині, за словами директора заповідника, сума зросла приблизно втричі. Навіть якщо гроші знайдуть, у замку є нагальніші проблеми, які потребують вирішення. За словами Павла Рудецького, майже 10 років тому розробили необхідну документацію для заміни дерев’яних конструкцій Луцького Замку. Грошей досі не виділили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туристи, які приїздять до обласного центру Волині, щоб відвідати замок Любарта, скаржаться на зарослі навколо валів споруди.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині У розпал туристичного сезону навколо середньовічної споруди – туристичної принади обласного центру - хащі.приїхав до Луцька з Рівного. Чоловік багато подорожує Україною і закордоном. Розповідає: 5 років планував приїхати і відвідати Луцький Замок. Побачене, каже, не виправдало очікувань.«Хотів побачити і вже здалеку бачу, що не так принадливо, як хотілось би. Це ж можна тут зробити щось таке щоб привернути увагу. То ж лицарські турніри проходять. Базар. Тут відразу виходиш6 кропива і кущі. Зрізать треба. Що тут ще планувать? Привести до пуття. Можливо, є різні насипи, щоб сток був», каже чоловік.Натомість окремі місцеві жителі вважають, що раніше хащі були значно більші і переконані, що зрізати бур’яни не потрібно.«Ні, не треба. Того що воно ж тримає землю. Його позрізати, або викорчувати, воно все осунеться. Такі високі позрізали дерева, а ці вони спеціально коріння дають щоб не осовувався замок, земля», - стверджує, який живе поблизу замку більше 40 років.Навколо замку територія в понад 700 м.кв. нині у бур’янах. За словами директора історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», середньовічна споруда - на балансі держави. Грошей на благоустрій навколо нього не передбачено. За кошти міського бюджету очистили від хащів і підстригли газон біля В’їзної вежі. Раз в рік навесні за 50 тисяч гривень директор заповідника наймає робітників, які прибирають від самосівів усю територію навколо. Для доведення валів замку до європейського рівня, каже директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павло Рудецький, потрібно таке: «Треба багато коштів, тому що треба існуючу цю колючку прибрати, крім того там є місця де земля свого часу повибиралася. Її треба туди довести, вирівняти. Тоді після цього покласти спеціальну армуючу сітку, посіяти по ній спеціальний вид трави, яка б мала міцну кореневу систему і щоб зберігала вали замку від осипів. А вже тоді можна приводити їх в порядок і підтримувати».Павло Рудецький каже, 3 роки тому спеціалісти департаменту ЖКГ Луцької міськради підрахували вартість таких робіт і оцінили в мільйон гривень. Нині, за словами директора заповідника, сума зросла приблизно втричі. Навіть якщо гроші знайдуть, у замку є нагальніші проблеми, які потребують вирішення. За словами Павла Рудецького, майже 10 років тому розробили необхідну документацію для заміни дерев’яних конструкцій Луцького Замку. Грошей досі не виділили.

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