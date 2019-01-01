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Луцьк: п’яний водій «врізався» у вантажівку. ФОТО

Луцьк: п’яний водій «врізався» у вантажівку. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі п’яного водія.

Про це на свій сторінці у Facebook повідомляють патрульні поліцейські Луцька. Аварія сталася сьогодні, 24 червня, на вулиці Парковій.

Прибувши на місце події, інспектори встановили, що водій автомобіля AUDI 80 не дотримався безпечної швидкості й дистанції та зіткнувся з автомобілем Mercedes Benz. За інформацією правоохоронців, постраждалих немає.

Луцьк: п’яний водій «врізався» у вантажівку. ФОТО


Під час спілкування з 33-річним чоловіком правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що і підтвердив огляд, який він пройшов в присутності свідків. Результат показав – 2.07‰ проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.

Луцьк: п’яний водій «врізався» у вантажівку. ФОТО


«На правопорушника охоронці порядку склали два протоколи: за ст.130 КУпАП (водіння в стані сп’яніння) та за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП). Тепер рішення по цій справі буде приймати суд», - йдеться у дописі патрульних.

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Теги: Луцьк, ДТП
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