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Поліцейські знайшли зниклу неповнолітню з Луцького району

Поліцейські знайшли зниклу неповнолітню з Луцького району
Волинські правоохоронці області відшукали зниклу неповнолітню дівчину з Луцького району.

Про це інформаційному агентству «Волинь Post» повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Як зазначається в коментарі, поліцейські встановили місце знаходження неповнолітньої жительки села Зміїнець Луцького району. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неї не скоєно.

Нагадаємо, 24 червня до поліції звернувся дідусь неповнолітньої жительки села Зміїнець Анастасії Войтюк. За його словами, дівчина в п’ятницю, 21 червня, пішла з дому та не повернулася.

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Теги: Луцьк, зникнення, Зміїнець
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