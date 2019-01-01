Поліцейські знайшли зниклу неповнолітню з Луцького району





Про це інформаційному агентству «Волинь Post» повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Як зазначається в коментарі, поліцейські встановили місце знаходження неповнолітньої жительки села Зміїнець Луцького району. Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неї не скоєно.



Нагадаємо,



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